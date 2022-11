A la Une . Vidéo - ​WALDpost : Ce facteur si particulier qui met de la fantaisie dans la correspondance

L’acteur Laurent Barthel a terminé sa “tournée” à La Réunion. Tantôt homme-poubelle, tantôt facteur, il interroge sur notre environnement et donne vie à un échange épistolaire à travers toute la France. Par SF - Publié le Lundi 14 Novembre 2022 à 09:37





De passage à La Réunion, Laurent Barthel propose deux spectacles qui reposent sur l'interaction avec le public, l'homme-poubelle, et WALDpost. “A chaque fois le public est différent, on peut vraiment sensibiliser les enfants aux causes à travers ce type d’atelier”, se réjouit-il.

“WALDpost”, adressé à la jeunesse, se base sur le livre de Toon Tellegen “Lettres de l'écureuil à la fourmi”. Le comédien qui incarne ici un facteur puise également dans les illustrations d’Axel Scheffler qui s’y trouvent pour proposer une version en trois dimensions de l’étrange correspondance entre les animaux. L’idée est de sensibiliser à la fois à la lecture, l’écriture, la correspondance, tout en donnant envie aux enfants de s’approprier l’imaginaire des livres.



Jouer ce facteur à La Réunion a une saveur particulière pour Laurent Barthel : “Quand j’ai créé le spectacle, j’étais à La Réunion, il y a très longtemps. Quand je l’ai créé, j’ai pensé très souvent au facteur de Mafate. Dans le livre, c’est le vent qui transporte les lettres, et là, théâtralement, ce n’est pas le vent que je joue mais le facteur et ce facteur, Yvrin Pausé, était très vivement présent dans mon esprit, parce que c’est une figure emblématique. Ça a fortement imprimé le personnage que je joue, souriant, sympa, qui a envie d’aller vers les gens. Ce serait bien d’aller à Mafate pour distribuer le courrier."



A la fin du spectacle, les spectateurs reçoivent un courrier et en produisent à leur tour. Les lettres produites par les spectateurs sont ensuite redistribuées lors des représentations suivantes, afin de faire correspondre les différents spectateurs dans toute la France.



Laurent Barthel achevait sa tournée jeudi dernier à Saint-Denis en passant par l’école maternelle de Champ fleuri et à la bibliothèque Alain Lorraine.



Le facteur passera ensuite en Guadeloupe avant de revenir sur l’île au mois de juin de l’année prochaine, pour le plus grand plaisir des petits et des grands.