Vidéo - ​Sweet Dreams : Quand l’Est de La Réunion se prend pour l'Indonésie

Le long-métrage Sweet Dreams a choisi La Réunion pour terre de tournage. Le film raconte l'histoire d'une famille durant une crise du sucre en Indonésie dans les années 1900. Par Sophie Fontaine - Publié le Mercredi 17 Août 2022 à 15:00





Pour la productrice déléguée de Lemming Film, le pari de donner l’illusion que le film est tourné dans l'Indonésie des années 1900 est gagné. La ressemblance est bluffante et au-delà des lieux, l’île présente un aspect pratique de part sa superficie qui permet d’éviter les longues distances d’un lieu de tournage à l’autre.



"A La Réunion, il y a des avantages pour nous, producteurs européens. C'est facile de faire de la coproduction”, explique Judy Tossell, productrice déléguée de Lemming Film.



“En Indonésie, les différents lieux de tournages sont loin, ici tout est proche, c'est très pratique. Il y a aussi de très bons techniciens, les décors sont mieux qu'en Indonésie !” ajoute-t-elle. Et quand aux repas, livrés sur les tournages c’est “the best ever”,assure-t-elle.



Des Hauts de Sainte-Marie, à Saint-Philippe, en passant par Bagatelle, “Sweet Dreams” retrace l’histoire d’une famille en Indonésie, au milieu d'une crise du sucre :



Jan, patriarche et propriétaire d'une plantation de sucre, meurt subitement, laissant deux femmes livrées à elles-mêmes : Agathe, son épouse, et Siti, la femme de ménage, mère de son fils illégitime. Une réunion de famille s'ensuit. Lorsque son jeune fils illégitime s'avère être le seul héritier, c'est chacun pour soi, homme, femme, enfant, plante et animal...

"Beaucoup de similitudes entre La Réunion et l’Indonésie durant la période coloniale"



La réalisatrice, Ena Sendijarević, en tournant son film ici, a découvert des ressemblances entre l’histoire de notre île et celle dont parle son long-métrage :



“Je pense que c'est une bénédiction d'être sur cette île. L’expérience de tournage est plus agréable que prévu, parce qu’on est dans un si bel endroit. Vous avez de bons plats, la nature est magnifique. Cela aide beaucoup à travailler dans un si bel environnement.



Il y a beaucoup de similitudes entre La Réunion et l’Indonésie durant la période coloniale. Je voulais me pencher sur l’occupation hollandaise de l’Indonésie. Venir ici et en apprendre un peu plus sur l’histoire de La Réunion m’a permis de voir ses ressemblances. Ce sont bien sûr deux histoires très différentes, car les hollandais ne sont plus en Indonésie. Mais je pense que l’histoire du monde se chevauche d’une certaine façon. Voir les similarités m'inspire et je pense que c’est une bonne chose pour le film”, confie t-elle.



