A la Une . Vidéo - ​Marina Cars pose ses valises à La Réunion

L’humoriste qui poursuit sa tournée en métropole vient de s'installer sur notre île, après y avoir passé plusieurs mois l’an dernier. Ce qui l'a poussée à venir vivre à 10.000 km des théâtres métropolitains ? Deux coups de foudre… Par Sophie Fontaine - Publié le Dimanche 3 Avril 2022 à 17:26







Deux coups de cœur



Marina, dont l’humour dépasse les frontières hexagonales, a décidé de venir vivre à La Réunion. Lors d’un premier séjour sur l’île pour accompagner une amie aussi humoriste, elle rencontre l’amour au détour d’un café-théâtre…



“J’ai rencontré un garçon, un Réunionnais. Ça a super bien fonctionné entre nous. J’ai eu deux coups de cœur, il y a eu lui et l’île… ”, confie-t-elle.



Après plusieurs allées et venues entre l’île et l’Hexagone, elle s’attache à La Réunion et décide d’y poser ses valises. "Je me sens vraiment bien ici, les gens sont super gentils. Tout s’est aligné, tout a été très simple. Le choix s’est fait très facilement", explique-t-elle.



En parallèle de son déménagement et des nouvelles aventures vidéos de Jennifer et Mélanie, Marina Cars poursuit sa tournée dans les salles métropolitaines. “Ça va être des dates resserrées. Je vais être 9 mois ici et 3 mois en métropole".



Des projets plein les valises



Les projets ici ne manquent pas, et Marina Cars espère aller prochainement à la rencontre du public réunionnais et réaliser de nouvelles vidéos des aventures de Jennifer et Mélanie made in Réunion.



Elle envisage d’ouvrir, dans un second temps, un Comedy club. Mais avant de se lancer dans ses projets, l’humoriste met un point d’honneur à passer le permis, formalité jugée essentielle dans notre département. “Je vais m’y mettre !”, promet-elle. Marina Cars débute sa carrière en faisant des vidéos de play-back humoristiques dans une voiture, avec des copines, avant de s’illustrer à travers des vidéos où elle incarne les personnages de Jennifer, une bonne femme chic, un peu vieux-jeu, et Mélanie, jeune femme urbaine, un peu naïve. Jennifer et Mélanie suivent, depuis, l’artiste qui s’autoproduit en spectacle dans toute la France.Marina, dont l’humour dépasse les frontières hexagonales, a décidé de venir vivre à La Réunion. Lors d’un premier séjour sur l’île pour accompagner une amie aussi humoriste, elle rencontre l’amour au détour d’un café-théâtre…“J’ai rencontré un garçon, un Réunionnais. Ça a super bien fonctionné entre nous. J’ai eu deux coups de cœur, il y a eu lui et l’île… ”, confie-t-elle.Après plusieurs allées et venues entre l’île et l’Hexagone, elle s’attache à La Réunion et décide d’y poser ses valises. "Je me sens vraiment bien ici, les gens sont super gentils. Tout s’est aligné, tout a été très simple. Le choix s’est fait très facilement", explique-t-elle.En parallèle de son déménagement et des nouvelles aventures vidéos de Jennifer et Mélanie, Marina Cars poursuit sa tournée dans les salles métropolitaines. “Ça va être des dates resserrées. Je vais être 9 mois ici et 3 mois en métropole".Les projets ici ne manquent pas, et Marina Cars espère aller prochainement à la rencontre du public réunionnais et réaliser de nouvelles vidéos des aventures de Jennifer et Mélanie made in Réunion.Elle envisage d’ouvrir, dans un second temps, un Comedy club. Mais avant de se lancer dans ses projets, l’humoriste met un point d’honneur à passer le permis, formalité jugée essentielle dans notre département. “Je vais m’y mettre !”, promet-elle.