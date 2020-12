Vidéo - ​Le jour où André Thien Ah Koon a refusé une proposition de Giscard

La disparition du président Valéry Giscard d’Estaing ravive des souvenirs et anecdotes chez les rares élus locaux qui ont vécu la présidence Giscard. Parmi eux, le maire du Tampon qui, lors de la visite du président de la République en 1976 à La Réunion, remportait déjà sa première élection.



C’est avec émotion qu’André Thien Ah Koon évoque la mémoire de Valéry Giscard d’Estaing. Et avec lui, celle d’une période qui voyait notre département représenté par l’un des siens au plus haut sommet du gouvernement : Raymond Barre. Le Premier ministre et ministre des Finances de VGE "parlait toujours d’investissement, de l’économie, jamais de l’aide sociale", se souvient d'ailleurs André Thien Ah Koon.



Sa visite, "c’était une grande fierté pour les Réunionnais. Ç'a été une très belle fête lors de son accueil. Le président Giscard d’Estaing était un homme très intelligent, qui voyait clair, qui voyait loin et qui prenait des décisions d’envergure. C’est un président qui a marqué cette période où La Réunion était en grande difficulté", se souvient-il au micro de Prisca Bigot.