A la Une . Vidéo - ​L’académie de Versailles obligée de faire de la pub pour recruter des enseignants

Une faible attractivité salariale, des conditions d’entrée toujours plus compliquées, le métier d’enseignant n’attire plus les foules. La pénurie de candidatures a incité l’académie de Versailles à poster une vidéo originale. Par Morgane Ferrere - Publié le Lundi 23 Mai 2022 à 14:01

L’Education nationale est confrontée à une crise des vocations. Le secteur de l’enseignement fait face à une pénurie de candidats au concours d’enseignant et cette situation critique amène certaines académies à agir de façon originale.



Un déficit de candidats dans beaucoup de matières



Actuellement, certaines matières sont confrontées à une pénurie de main-d'œuvre. Ainsi, 83 candidats sont admissibles pour 215 postes en allemand alors qu’ils étaient 179 en 2021. 60 candidats (pour 134 postes) se sont inscrits en Lettres classiques, 720 pour 755 postes en Lettres modernes et enfin 816 candidats admissibles pour 1.035 postes au Capes externe de mathématiques. Ce chiffre ne cesse de dégringoler. L’an dernier, ils étaient ainsi 1.706 admissibles dans cette même matière.



Dans cette situation, les syndicats font appel à la Première ministre pour la mise en place de mesures de toute urgence. Le ministère de l’Education a décidé d’ouvrir, pour cette session 2022, 24.290 postes dans différents secteurs de l’enseignement public et 3650 au concours de recrutement d'enseignants de l'enseignement privé sous contrat.



Certains établissements vont même jusqu’à faire des vidéos publicitaires en espérant attirer des professeurs et autres corps de l’enseignement.



C’est sur cette voie que s’est engagée l’académie de Versailles. Le rectorat a posté, ce jeudi 19 mai, sur un réseau social bien connu, une vidéo pour recruter des professeur(e)s des écoles, des professeur(e)s en collège et lycée, des accompagnant(e)s d’élèves en situation de handicap, des médecins scolaires, des infirmier(ère)s scolaires ou encore des psychologues de l’Éducation nationale.



Ce post promotionnel avait généré beaucoup de commentaires peu flatteurs lancés à l'égard de l'académie : “L'Education nationale va très mal... Elle n'a même jamais été aussi mal. C'est une honte de la détruire à ce point”, s’exclame une internaute. “Maintenant, ce n'est que maltraitance et douleur”, affirme un autre en réponse à la vidéo publiée par l'académie de Versailles mais quatre jours après ce post, comme par magie, les anciens commentaires ne sont plus visibles...