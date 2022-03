A la Une . Vidéo - ​Huguette Bello : "Nous ne reviendrons pas sur le viaduc"

La mobilisation de certaines organisations de transporteurs n’influera pas sur le choix de la Région de finir la NRL en viaduc. C'est le message qu'adresse depuis Paris Huguette Bello aux transporteurs nostalgiques de l'option digue. Par LG - Publié le Mercredi 16 Mars 2022 à 13:16

Vidéo - Jean Castex et Huguette Bello signent l'accord Matignon III qui finance la NRL

Le protocole d’accord Matignon III vient au secours des finances régionales qui n’auraient pas pu, de l’aveu de la présidente, absorber seules le coût de la fin du chantier de la Nouvelle route du littoral.



C’est donc avec détermination qu’Huguette Bello adresse un message à ceux qui tentent encore d’influer sur la décision de la nouvelle majorité.



Il s'agit d''une infime minorité de personnes qui travaillent non pas pour l'intérêt général mais pour leur propre intérêt. Ça n’a pas grande importance au regard de l’attente de 860.000 Réunionnais, au regard des 400.000 véhicules qui circulent à La Réunion. Nous, c'est l'intérêt général qui nous commande. Et croyez que nous ne reviendrons pas sur le viaduc. C’est acté dans ce protocole que nous avons signé ce matin. Point final", signe-t-elle la fin des discussions. Les transporteurs bloquent la Région Réunion

Ce matin à l’hôtel Matignon, le Premier ministre a officialisé l’engagement dévoilé le 14 février dernier par Sébastien Lecornu lors de son entrevue avec Huguette Bello à la Pyramide inversée. Grâce à l’apport financier de 420 millions d’euros de l’Etat, la Région, maître d’ouvrage de la NRL, peut "souffler", confirme la présidente de l'exécutif régional.



