A la Une .. Vidéo - ​Fête des goyaviers : un concours de pâtisserie en guise de mise en bouche

En prélude à la Fête des Goyaviers qui démarre ce vendredi 3 juin à la Plaine des Palmistes, les responsables de la manifestation ont organisé un concours du meilleur dessert à base de goyaviers. Par RC - Publié le Lundi 30 Mai 2022 à 14:13

Ce samedi 28 mai, 8 candidates venant des quatre coins de l'île étaient au fourneau pour présenter leurs délicieuses pâtisseries où, à l'évidence, le rouge était de rigueur.



Le Coloré séduit le jury



Au final, c'est Jasbir Raheemeea de Saint-Denis qui a gagné ce concours avec un superbe gâteau qu'elle a dénommé "Coloré".



En deuxième position se trouve la Palmiplainoise Théolaine Robert qui a présenté " Dômavier " et Tatiana Dauphin de Bellemène Saint-Paul arrive en 3ème position grâce à son "croustillant au goyavier".

Le jury était composé de 8 personnes, dont Freddy Dalleau, chef pâtissier à l'atelier Ben, membre de l'Académie Internationale des Chefs Réunion, 1er au concours de pâtisserie de l'AFPAR, disciple d'Escoffier, Franck Chaillot, chef de la cuisine et maître de la Maison Familiale Rurale de la Plaine des Palmistes, membre d'Escoffier, Jean-Claude Tran Nyoc, des Toques Blanches de La Réunion. Cette sympathique manifestation s'est déroulée en présence de Johnny Payet, maire de la localité et qui en connaît un rayon en matière de cuisine.



La remise des prix se fera le 5 juin à 12 heures sur le podium de la Fête des Goyaviers.



​Que la fête commence...