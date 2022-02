A la Une .. Vidéo - ​Cinq maires lancent IDEO, la future intercommunalité des hauts de La Réunion

Ils sont cinq sur la photo. Cinq maires à lancer les bases de la future communauté de communes au profil montagneux. Par Prisca Bigot - Ludovic Grondin - Publié le Mercredi 16 Février 2022 à 10:32





Le faire-part de cet acte de naissance est assuré par cinq maires de villes au profil rural, et effectivement logées en altitude. On y trouve évidemment André Thien Ah Koon pour le Tampon, Jacques Técher pour Cilaos, Johnny Payet pour la Plaine des Palmistes, Olivier Rivière pour Saint-Philippe, et Bachil Valy qui accueillait ce point presse sur ses terres de l’Entre-Deux.



C’est pour répondre aux préoccupations spécifiques d’une population constituée de "200.000 Réunionnais qui vivent dans nos montagnes" qu’IDEO verra le jour. La valorisation de la biodiversité s’affiche ici comme moteur de développement social et économique.



"L’interco que nous voulons créer concerne plus de 140.000 personnes. On constate qu’il n’y a aucune structure, aucune politique qui est spécialement dédiée à cette population", lance sous forme de constat amer André Thien Ah Koon. Une forme de "coup pas nou" 20 ans après le forcing en faveur d'une Bidep pour rééquilibrer les micro-régions Sud, mais pour les Hauts cette fois.



"Chacun peut faire son choix"



Il poursuit sur sa litanie de reproches envers les institutions publiques qui ignorent ces territoires ruraux. "Les moyens ne sont pas mis en place pour assurer leur développement économique. Les études qui ont été menées ont considéré que la création d’une interco dans les hauts, uniquement en matière touristique, pourrait créer 1000 emplois directs et 2000 indirects. Donc nous attendons un grand soutien des pouvoirs publics", adresse-t-il comme message. Preuve que l'idée est mûrie, et que l'étude de faisabilité commandée offre déjà une perspective aux élus, ils annoncent qu'IDEO aura un budget annuel de 180 millions d’euros.



"Cette interco va s'occuper de 40% du territoire de La Réunion. Des territoires qui sont abandonnés par l'ONF, par l'Etat et nous devons y mettre de l'ordre", lance le maire du Tampon. Quant au devenir de la Casud dans l'histoire, déjà en mauvaise posture depuis deux ans avec la prise de distance de Patrick Lebreton et d'Olivier Rivière (mais on retrouve ce dernier dans le projet IDEO), TAK reste évasif : "Chacun peut faire son choix", propose-t-il un bulletin d'adhésion à la carte. "Personne n'est tenu d'être attaché au poteau", reprend le président de la Casud.



Prendre le train en marche



Bien que présent sur les documents de communication, le maire de Saint-Joseph est absent à la conférence de presse ce mercredi. Pour rappel, c'est en juillet 2020 que



Les nouvelles communes entrantes, Cilaos et la Plaine des Palmistes, espèrent quant à elles compter davantage dans le paysage intercommunal avec IDEO. "Il ne s’agit nullement de se battre avec qui que se soit. En 30 ans, on passe d’une coopération politique à une coopération de projets pour l’intérêt général. La CIVIS a fait le travail mais ses enjeux se situent plus sur le littoral, le développement des hauts n’est pas une de ses préoccupations majeures. Un train est en train de passer, on veut être dans la cabine de pilotage", s’engage Jacques Técher le maire de Cilaos.



"Au lieu de perdre notre temps avec une intercommunalité du littoral, on va mutualisme nos efforts pour retrouver notre identité, notre authenticité mais aussi du développement économique". Au sein d'IDEO, Johnny Payet, maire de la Plaine des Palmistes prévoit d'"avancer beaucoup plus vite tout en faisant des économies" . Bien que présent sur les documents de communication, le maire de Saint-Joseph est absent à la conférence de presse ce mercredi. Pour rappel, c'est en juillet 2020 que Patrick Lebron avait annoncé sa volonté de quitter la Casud . Mais Saint-Joseph ne peut partir sans l'accord de Saint-Philippe, précisent les services de la Casud. "C'est à nous de convaincre Saint-Joseph que l'analyse d'aujourd'hui est la bonne. Sur le fond, il n'y a pas de discordances", notent-ils.



IDEO : symbole de la réconciliation ?



Le maire de Saint-Philippe n’a lui qu’un seul regret : "que la conférence de presse n’ait pas eu lieu le 14 février pour une telle déclaration". Cela aurait été le symbole d’une réconciliation après les tensions. Olivier Rivière s’était en effet rangé derrière Patrick Lebreton dans sa volonté de quitter la Casud il y a quelques mois. Des velléités visiblement oubliées depuis la signature d’un pacte de solidarité, relativise Olivier Rivière.



Ces élus des hauts espèrent donc qu’IDEO entrera en vigueur dès le 1er janvier 2023. Il faudra d’abord passer par l’adoption des délibérations dans les différents conseils municipaux et communautaires, saisir la commission départementale de la coopération intercommunale en juin 2022 et que le préfet prenne l’arrêté en octobre prochain.