Victoire du 8 mai 1945: Les lieux et horaires des cérémonies

À l'occasion de la commémoration du 8 mai 1945 - m arquant la victoire des alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde guerre mondiale - des cérémonies avec dépôt de gerbes sont prévues ce mercredi aux quatre coins de l'île.



Les Anciens Combattants, la population civile et tout spécialement la jeunesse et les élèves des établissements scolaires sont particulièrement conviés à y assister.



Les lieux et horaires :

• à 10h au monument aux morts, avenue de la Victoire à Saint-Denis, en présence d’Amaury de Saint-Quentin, préfet de la Réunion ;



• à 10h au monument aux morts à Sainte-Suzanne et à 11h au monument aux morts à Sainte-Marie en présence de Frédéric Joram, secrétaire général de la préfecture ;



• à 9h au monument aux morts à Saint-Benoît et à 10h30 à Sainte-Rose en présence de Véronique Beuve, sous-préfète de Saint-Benoît ;



• à 10h au monument aux morts à Saint-Pierre et à 11h30 au monument aux morts de la mairie annexe du Tévelave aux Avirons en présence de Lucien Giudicelli, sous préfet de Saint-Pierre ;



• à 8h40 au monument aux morts, place de l'église Sainte Jeanne d'Arc au Port et à 11h au monument aux morts place de l’église, à Saint-Gilles les Hauts en présence d’Olivier Tainturier, sous-préfet de Saint-Paul.



A noter enfin que les forces armées dans la zone sud de l’océan Indien (FAZSOI) participeront, comme chaque année, aux cérémonies commémoratives de la victoire du 8 mai 1945. Sur toute l’île de La Réunion, l’armée de Terre, l’armée de l’air et la Marine nationale enverront des délégations de militaires pour ce rendez-vous solennel avec la population.