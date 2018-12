Courrier des lecteurs Victoire des citoyens Réunionnais en ce novembre jaune !

Nous assistons ces jours-ci à une victoire citoyenne de la parole libérée: Rényoné dobout po di assé !



Une victoire des Réunionnais qui ont forcé deux présidents de collectivités, Messieurs Melchior et Robert à reconnaître l’inadéquation de leurs méthodes et la nécessité de les changer, en commençant par « un homme, un mandat, une fonction ».



Des Réunionnais qui veulent mettre fin aux aberrations : un chef d’entreprise, élu régional, ne doit plus être, à l’avenir, président de la chambre de commerce, par exemple.



Une victoire des Réunionnais face à ces hommes et femmes politiques de la Région qui se sont entêtés dans le tout-voiture avec une route à 2 milliards d’euros qui va peser sur l’avenir de la Réunion ; Une route où le transport en commun et le covoiturage sont à peine en options. L’amélioration des conditions de vie des Réunionnais sera possible grâce au transport sur rail, au déplacement sur voie réservée. La Région a pu mettre en place une voie réservée pour les camions de galets mais a laissé partout les cars jaunes coincés dans les embouteillages : Ceci n’est plus admissible !



Plus de pouvoir d’achat, c’est aussi dépenser moins pour se déplacer.



Il faut moins de transport individuel. Plus de pouvoir d’achat à la Réunion, c’est un transport en commun efficace. La gratuité des transports doit être sérieusement étudiée à l’image de certaines villes françaises.



Des faiblesses aussi ont été mises en lumière lors de cette crise sociale.



Première faiblesse : un déséquilibre énorme entre production alimentaire locale insuffisante et dépendance vis à vis de l’extérieur. C’est une différence fondamentale par rapport à nos cousins Guyanais qui ont pu tenir plusieurs semaines lors des blocages.



Dans notre île, l’autonomie alimentaire sera possible grâce à une décision politique ferme :Nous devons entamer la diminution de la canne à sucre qui nous maintient sous perfusion et engraisse une multinationale. Les planteurs sont en difficulté. Nous devons resserrer les liens avec la terre et faire confiance à ceux qui la cultivent.



Deuxième faiblesse : l’amendement Virapoullé (article 73) qui empêche les mesures particulières dont notre île a besoin. En Guadeloupe, des lois ont été votées par la région en faveur du pouvoir d’achat des Antillais. Impossible à la Réunion à cause de cet article qui bloque les prises de décision localement. Nous devons changer cela.



Changer la donne, en premier lieu, par l’utilisation des dispositifs de transparence.



La chambre régionale de la cour des comptes (CRCC),par exemple, alerte depuis plusieurs années sur des dysfonctionnements. Un exemple précis : l’inefficacité des dispositifs de la Région en matière de tourisme, pointée dans les rapports depuis 2015.



Ensuite, en obtenant l’attribution des emplois aidés par un organisme externe, le pôle emploi par exemple, afin d’interdire la main-mise des maires et des élus.



Certains dirigeants politiques ont utilisé les emplois aidés comme des appâts.



Les citoyens peuvent aussi changer la donne en s’inscrivant sur les listes électorales afin d’ aller voter massivement dès 2019: à nous de ne pas réélire ceux qui nous ont entrainés dans cette situation.



Mais en attendant, nous devons faire avec les élus en place qui ne démissionneront pas, sans doute.



Ou plutôt, nous ne devons pas leur laisser d’autre choix que de faire AVEC NOUS.



Pour cela, il faut poursuivre l’action politique, car dresser des barrages avec des slogans, c’est une action politique !



Pour cela, les gilets jaunes, LES CITOYENS devraient exiger la signature d’une charte à chaque collectivité. Une charte qui prévoirait la création de groupes d’élu(e)s chargé(e)s de débattre dans les quartiers. Cette charte prévoirait aussi, via internet, la publication nominative des votes des élus et des décisions prises en séances.



Sur les barrages et devant la préfecture, j’ai échangé avec les personnes mobilisées.



Ce formidable élan doit prendre d’autres formes et s’organiser dans chaque quartier: Il faut imposer aux collectivités un espace d’écoute des administrés.



En tant qu’élu, je souhaite que les citoyens poursuivent leur action politique. Ils doivent se faire entendre des élus, assister aux conseils municipaux, organiser des conférences de presse : ils sont les garde-fous de notre démocratie!



C’est le souhait que je formule pour que cette situation critique aboutisse et change durablement la condition des Réunionnais, en attendant la 6e république. Charles MOYAC élu de l’opposition de Saint Paul Lu 139 fois





Dans la même rubrique : < > En bus, à la Poste, au Supermarché : et la politesse, p… de N… de D… de b… de m… ? Koulér la soufrans