Victoire de l’abstention, défaite du climat : le sombre bilan du premier tour des Législatives

Les pronostics des instituts de sondage n’ont pas été démentis. Pour ce premier tour des élections législatives 2022, l’abstention atteint un niveau record. Moins d’un électeur sur deux s’est déplacé, l’abstention atteignant + de 52%, marquant un peu plus profondément la crise démocratique. Pis encore à La Réunion : 29% de participation. Comment pouvons-nous inscrire ces élections dans une démocratie représentative ? La NUPES et Ensemble sont au coude-à-coude. Et même, contrairement au décompte du Ministère de l’Intérieur, la NUPES est devant, avec le vote non comptabilisé des Outremers. Le Président de la République n’est pas certain de s’appuyer sur une majorité absolue.



Cette faible participation envoie un mauvais signal dans la lutte contre le réchauffement climatique. Scrutez bien les programmes des candidats localement : le mot environnement est curieusement absent des principales affiches ou professions de foi. Les futurs députés seront en première ligne pour faire avancer la transition écologique et contrer les projets climaticides. Les ONG écologistes sont montées au créneau pour appeler les électeurs à aller voter. L’agenda des prochains députés est chargé alors que les travaux parlementaires étaient suspendus depuis la campagne présidentielle. La loi de programmation climat est attendue d’ici la fin de l’année et le débat budgétaire va constituer le premier bras-de-fer. Le gouvernement s’est engagé à investir 10 milliards d'€/an pour la transition.



Les Parlementaires seront observés, mis sous pression par les ONG. Greenpeace, Oxfam, et Notre Affaire à Tous ont déjà débuté leur lobbying appelant les citoyens à interpeller les candidats. Quant à Agir pour l’Environnement, elle a publié, pendant la campagne des législatives, un classement des bons et mauvais députés du climat, épinglant au passage la ministre de la Transition écologique Amélie de Montchalin qui se trouve en bas du classement. Malgré ces soubresauts, le changement climatique n’a pas été au cœur, ni même à la marge, de la campagne législative. Mais la vague de chaleur très précoce qui va s’abattre sur la France cette semaine pourrait changer la donne. Des températures très élevées, de 35°C à 38°C sont attendues, avec un mercure atteignant parfois les 40°C.



Cette situation préoccupante intervient alors que l’Hexagone subit une sécheresse intense : restrictions d’eau, récoltes en berne, impact sur la biodiversité… Les risques liés au changement climatique vont servir d’électrochoc à une campagne qui n’a jamais commencé.