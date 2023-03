A la Une . Victime de violences, une mère quitte son bourreau pour protéger ses enfants

Un homme de 34 ans comparaissait pour des faits de violences sur conjoint devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis. Il s'en est pris violemment à sa compagne qui avait signifié qu'elle ne voulait plus de lui. Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 23 Mars 2023 à 12:02

Damien T. se présente devant le tribunal la mine défaite, tenant à peine debout. Il dit ne pas aller très fort car il n'a pas eu ses médicaments. Autorisé à comparaitre assis par le président, il se décompose encore plus lorsque celui-ci énumère la liste des faits de violences qu'il est soupçonné avoir commis. Pour autant, il ne se laisse pas abattre, en atteste le nombre de fois qu'il coupe la parole au président qui finit par se fâcher pour le faire taire.



Le 17 mars dernier au Port, une femme appelle la police afin de connaitre les démarches à effectuer pour faire partir son ex-compagnon de chez elle. Après une dispute de trop, elle en a assez et fait savoir à celui-ci qu'elle veut rompre. Lorsqu'elle rentre chez elle après son travail, il est là. Il la pousse et ils tombent ensemble au sol. Il en profite pour la mordre violemment à l'épaule avant de la saisir par le cou et lui asséner des gifles. La fille de la victime assiste à la scène et appelle la police. Lui se lève et part.



Les policiers du Port le repèrent quelque temps après grâce à la description vestimentaire que leur donne la victime. Il est souvent à La Possession dans une boutique de moto, leur précise-t-elle. Les policiers l'aperçoivent en scooter et indiquent leur présence, le sommant de s'arrêter mais en vain. Il effectue un dépassement dangereux à une vitesse excessive pour se sauver. La patrouille préfère ne pas risquer une situation dangereuse et le laisse filer. Le 20 mars, sa soeur appelle la police car il la menace. Il a bu, elle a peur de lui. Cette fois, il finit au poste en garde à vue.

"Vous avez 10 mentions à votre casier dont de nombreuses violences"



À la barre, il reconnait les violences mais conteste avec vigueur la poursuite en scooter. Il est assis en face du magistrat, prostré sur lui-même, déclarant en pleurs au président : "M'a peur". Il explique avoir peur des représailles des ex-compagnons de madame qui, depuis le début de leur relation, le menace. Il ajoute qu'elle vient du Port et que là-bas, ça ne rigole pas. "Vous avez 10 mentions à votre casier dont de nombreuses violences, je penses pas que vous soyez toujours dans cet état", recadre le magistrat. Pour rappel, le prévenu est sorti de détention en novembre 2022 après 16 mois de prison.



"Je félicite cette femme de son choix de le quitter pour protéger ses enfants. Ce sont les premières violences physiques mais la morsure profonde qu'il lui impose, fait montre d'une véritable volonté de blesser. La victime est violentée devant ses deux filles mineures et c'est l'ainée qui confirme les violences. Il a un vrai problème de maîtrise de soi. Il a déjà été suivi mais c'est un échec. Je vous demande 2 ans de prison, des interdictions de contact et de paraitre au domicile de la victime ainsi qu'un mandat de dépôt" requiert le parquet.



"Il a eu une enfance particulièrement difficile, conflictuelle et violente", répond la défense. "Les faits sont impardonnables certes mais ils sont explicables. Il a subi des menaces de mort par les ex de madame, c'est ce qui explique son anxiété aujourd'hui. Il n'était plus lui-même, mais il est là pour assumer", plaide la robe noire. Par manque d'éléments, le refus d'obtempérer n'est pas retenu par le tribunal. Pour les violences, il écope de 18 mois de prison avec mandat de dépôt à l'audience.