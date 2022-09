La grande Une Victime d’un vol, elle est prête à retirer sa plainte si les auteurs lui restituent ses données professionnelles

Une Saint-Pauloise s’est fait cambrioler sa voiture dans le parking de sa résidence. Les voleurs sont repartis avec son ordinateur contenant toutes ses données professionnelles. Elle se dit prête à abandonner sa plainte si les auteurs lui rendent ces précieuses données, quitte à leur laisser l’ordinateur. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 13 Septembre 2022 à 10:16

Vivre dans une résidence fermée n’est pas un gage de sécurité. C’est l’amer constat qu’a fait Diane la semaine dernière. Dans la nuit du 7 au 8 septembre, la jeune femme rentre chez elle dans sa résidence de Boucan Canot. Sortant des courses, elle remonte dans son appartement les bras chargés et laisse son sac et son ordinateur dans sa voiture. Une procrastination qu’elle va malheureusement payer au prix fort.



Le lendemain, elle constate avec horreur que sa voiture a été fracturée et que ses objets personnels ont été dérobés. C’est surtout le vol de son ordinateur, contenant des données personnelles et surtout professionnelles, qui lui est préjudiciable. "En tant qu’auto-entrepreneur, ce sont des données qui sont cruciales par rapport à mon activité. Aujourd’hui je me retrouve dans une situation catastrophique", se désespère-t-elle.



Ayant conscience de "jeter une bouteille à la mer", elle souhaite s’adresser à ceux qui l’ont volée. Afin de récupérer ses données professionnelles, elle se dit prête à abandonner les poursuites, voire même à leur laisser l’ordinateur. "C’est crucial pour moi, si au moins je pouvais récupérer les données qui me permettent de travailler. Ce serait déjà un moindre mal pour moi", indique-t-elle.



Espérons pour les auteurs des faits que le prochain article porte sur une fin heureuse, avec la restitution des objets, et non un compte-rendu d’audience.



