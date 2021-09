La grande Une Victime d'un pervers narcissique, Céliante Bertrand témoigne

Un livre pour témoigner... Céliante Bertrand a épousé un pervers narcissique et a vécu une terrible descente aux enfers. Elle a réussi à sortir du piège qui s'était refermé sur elle et a choisi de se livrer dans un roman autobiographique. Quand l'amour est menteur, le prince n'est plus du tout charmant. Par Nicolas Payet - Publié le Dimanche 19 Septembre 2021 à 17:05

Pour évacuer le traumatisme, Céliante Bertrand a choisi l'écriture pour se confier dans un récit co-écrit avec son ami Gaston Lolito, "L'Amour Menteur ". Ce livre autobiographique retrace son parcours aux côtés d'un pervers narcissique qui aurait bien pu la détruire.



A l'époque de sa rencontre avec son prince charmant, Céliante gère son salon de coiffure à Saint-Denis. Mère de famille, la quarantaine approchant et célibataire, elle décide de tenter une rencontre via un site. Après 15 ans d'une relation qui s'étiolait et des enfants devenus grands, quoi de plus légitime que d'aspirer à une belle rencontre ?



Jolie, bienveillante, empathique et solaire, le profil de la proie idéale



Jolie, bienveillante, empathique et solaire, elle ne le sait pas mais malheureusement, elle a le profil de la proie idéale pour ceux que l'on appelle les PN (Pervers Narcissiques). En 2013, elle rencontre donc l'homme idéal, ou tout du moins ce qu'il veut bien en montrer !



Le début de la relation est idyllique. L'homme entoure Céliante d'amour, sait trouver les mots justes. Il est à la fois charmeur et flatteur. Au bout de quelques mois, neuf très exactement, arrive une demande en mariage, très théâtralisée. La relation est toxique mais tout à son amour, Céliante ne voit rien.



L'union va marquer un point de basculement et le vrai profil de son époux va apparaitre. Petit à petit elle est isolée de son entourage familial et amical. Les échanges avec son mari vont devenir flous. Céliante détaille : "Il vous aime et vous désaime. Le masque ne tombe que dans l'intimité. Le pervers narcissique est dans le mensonge, le dénigrement. Lorsqu'il évoque ses anciennes compagnes, c'est pour les traiter de folles ou de cupides. Il ne s'excuse jamais, il souffle le chaud et le froid ".



Le dénigrement et la dévalorisation du conjoint font aussi partie des armes du PN. L'entourage de la toute nouvelle mariée tente de l'alerter mais en vain, elle n'entend pas, étant totalement sous emprise, mais souffre déjà.



Céliante se remet en question, pense qu'effectivement elle est le problème dans son couple. La prise de conscience cependant va se faire petit à petit, elle note dans un petit carnet les moindres détails et identifie de plus en plus les mensonges de son conjoint et sa manipulation. Le dénigrement au quotidien ne fait que s'exacerber. Elle va trouver le courage d'entamer une procédure de divorce.



Céliante se souvient : "Ce sont des personnes très intelligentes mais également totalement dénuées d'empathie. Lorsque l'on réussit à faire tomber le masque, ils ne le supportent pas. J'ai pu divorcer et il a été condamné. Plus tard, j'ai rencontré certaines de ses relations passées et nous avons vu que le schéma était exactement le même. Le coup des petits papiers semés partout sur lesquels étaient griffonés des "Je T'aime" semblait être son arme fatale ".



La période sera très dure émotionnellement et physiquement pour la victime et elle fera un mini AVC dû au choc traumatique de cette relation hautement toxique.



La fuite sera la seule solution pour Céliante... Rompre avec l'homme, abandonner son commerce, faire ses valises et quitter La Réunion seront les seules et bonnes solutions. Elle le martèle : "Quelqu'un sous emprise doit se détacher physiquement ! ".



Très discrète sur sa vie privée, aujourd'hui elle navigue entre le Sud de la Métropole et La Réunion. Céliante a posé ses ciseaux et est devenue sophrologue, enfin paisible et sereine, et affirme aujourd'hui avec un magnifique sourire : "La seule solution est la fuite physique. Il faut apprendre à se reconstruire et à s'aimer profondément tout en réapprenant à vivre. C'est un long chemin. Aujourd'hui je me suis rapprochée des valeurs essentielles de la vie ".



Actuellement, elle travaille sur un nouveau livre, un roman quasiment achevé là encore basé sur le fruit de son expérience. Cette fois, c'est un pervers narcissique manipulateur qui passera sous sa plume. Une autre espèce à la manipulation plus enfantine et mauvais menteur qui a croisé son chemin...



L'Amour Menteur de Céliante Bertrand et Gaston Lolito

Editions de l'Harmatan





