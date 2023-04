A la Une .. Victime d'un "coup de chaud", la jeune tortue retrouvée à Pierrefonds n'a pas survécu

Souffrant de nombreuses fractures et d'une thrombose, la jeune tortue verte trouvée à proximité de l'aéroport de Pierrefonds dimanche dernier n'a pas survécu. Par N.P - Publié le Jeudi 6 Avril 2023 à 15:54



"Mais la cause de la mort serait due à 'un coup de chaud' lors du séjour de la tortue sur les galets sombres en plein soleil, ayant provoqué une thrombose au niveau de la crosse aortique", précise le centre de soins qui explique qu'il est probable que la tortue, après avoir été projetée sur les galets par la forte houle de la fin de semaine dernière, ait passé au moins une journée dans les galets avant d’être vue par des pêcheurs et signalée à Kelonia via le réseau échouage de La Réunion.

La jeune tortue était une jeune femelle qui, comme les autres tortues de son espèce dans la zone, se nourrissait d’algues rouges qui poussent entre 5 et 30m de profondeur sur les fonds rocheux..

Comme très souvent chez les tortues se nourrissant à la côte, des parasites ont également été trouvés dans son tube digestif. La jeune tortue verte récupérée dimanche matin par le centre de soins sur les galets devant l’aéroport de Pierrefonds n'a pas survécu, rapporte Kélonia. L’autopsie a confirmé de nombreuses fractures des os du plastron et de la dossière, dont une fracture ouverte du plastron.