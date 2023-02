A la Une .. Victime agressée par un pompier : Le SDIS mène une enquête

Le Service départemental d'incendie et de secours s'exprime suite à l'affaire d'attouchement sur une victime par un sapeur-pompier volontaire. Voici le communiqué du SDIS 974 : Par La Rédaction - Publié le Jeudi 16 Février 2023 à 19:45

Suites judicaires de l’agression d’une victime par un sapeur-pompier volontaire



Ils précisent également que cette agression ne doit pas occulter l’engagement et le professionnalisme des équipes qui œuvrent au quotidien pour aider, assister et secourir la population réunionnaise. Ils rappellent enfin que le devoir d’exemplarité est un principe fondamental que chaque agent du SDIS se doit d’appliquer en toutes circonstances et qu’aucun manquement à ce principe ne saurait être toléré. Le 14 février 2023, de graves accusations d’agression ont été portées contre un sapeur-pompier volontaire par une victime . Les faits se seraient déroulés alors qu’elle était transportée dans un Véhicule de Secours et d’Assistance à Victime (VSAV) à un centre hospitalier, suite à une demande de secours.Le témoignage de cette victime a conduit à l’arrestation de l’agent et à son placement en garde à vue. Le test d’alcoolémie auquel il a été soumis s’est par ailleurs révélé positif Ce jeudi 16 février, l’accusé a reconnu les faits d’agression. Après avoir été présenté au procureur de la République, le juge des libertés et de la détention a pris la décision de l’incarcérer, jusqu’à sa comparution immédiate prévue demain.Le service départemental d’incendie et de secours de La Réunion se constituera partie civile considérant l’atteinte grave portée aux sapeurs-pompiers et à l’institution.Dans la continuité des mesures de suspension prises par l’établissement dès la connaissance des faits, le SDIS poursuivra son enquête administrative pour que de tels agissements ne puissent se reproduire.Monsieur Stéphane Fouassin, président du conseil d’administration, et le colonel Frédéric Léguillier, directeur départemental, assurent tout leur soutien à la victime.Ils précisent également que cette agression ne doit pas occulter l’engagement et le professionnalisme des équipes qui œuvrent au quotidien pour aider, assister et secourir la population réunionnaise. Ils rappellent enfin que le devoir d’exemplarité est un principe fondamental que chaque agent du SDIS se doit d’appliquer en toutes circonstances et qu’aucun manquement à ce principe ne saurait être toléré.