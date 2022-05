Courrier des lecteurs Viande, tu nous tues

(Mille et une raison pour réduire notre consommation de viande) Par François-Michel Maugis - Publié le Lundi 9 Mai 2022 à 17:05





Alors, pour mieux comprendre, voici quelques chiffres. Il y aurait actuellement 70 milliards d’animaux de ferme dans le Monde, soit 10 fois plus que d’humains et, pendant ce temps-là, la faune naturelle, aussi bien sur terre qu’en mer, est en train de disparaître. Il faut croire que le Paradis sur Terre auquel nous rêvons tous, est à jamais perdu. Alors, allons encore plus loin dans cet inventaire apocalyptique.



L’ensemble des humains de la planète consommerait 19,7 milliards de litres d’eau par jour. À eux seuls, l’ensemble des bovins du monde en consomment 170 milliards soit 8 fois plus, au bas mot. Les 7 milliards d’humains consomment 9,5 millions de tonnes par an de nourritures alors que le petit milliard et demi de vaches en consomment 62, soit à elles seules, 6 fois plus.



Quant à la pollution générée dans le monde par ces deux activités : Produire les nourritures pour animaux, les élever et traiter (ou pas) leurs déchets, les chiffres sont encore plus affolants. Et on me dit que manger trop de viande et boire trop de lait, n’est pas bon pour la santé.



Cherchez l’erreur.





(1) Pour en savoir plus, voir « COWSPIRACY »

Nous sommes passé d’un milliards d’habitants sur Terre en 1812, à 7 milliards 200 ans plus tard. OK. Mais là, n’est pas, semble-t-il, le vrai problème. Ce n’est en tout cas ni le plus grave ni le plus important. Ce qui est surprenant, et ce film (COWSPIRACY) le démontre (1), c’est que le sujet est tellement brûlant (ou secret) que personne (ou presque), n’en parle. Il faut dire que plusieurs milliers de personnes dans le Monde ont payé de leur vie le fait de vouloir sauver leur terre.Alors, pour mieux comprendre, voici quelques chiffres. Il y aurait actuellement 70 milliards d’animaux de ferme dans le Monde, soit 10 fois plus que d’humains et, pendant ce temps-là, la faune naturelle, aussi bien sur terre qu’en mer, est en train de disparaître. Il faut croire que le Paradis sur Terre auquel nous rêvons tous, est à jamais perdu. Alors, allons encore plus loin dans cet inventaire apocalyptique.L’ensemble des humains de la planète consommerait 19,7 milliards de litres d’eau par jour. À eux seuls, l’ensemble des bovins du monde en consomment 170 milliards soit 8 fois plus, au bas mot. Les 7 milliards d’humains consomment 9,5 millions de tonnes par an de nourritures alors que le petit milliard et demi de vaches en consomment 62, soit à elles seules, 6 fois plus.Quant à la pollution générée dans le monde par ces deux activités : Produire les nourritures pour animaux, les élever et traiter (ou pas) leurs déchets, les chiffres sont encore plus affolants. Et on me dit que manger trop de viande et boire trop de lait, n’est pas bon pour la santé.Cherchez l’erreur.(1) Pour en savoir plus, voir « COWSPIRACY » https://www.youtube.com/watch?v=kxMBrqDvFhE