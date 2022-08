A la Une . Viaduc de la NRL : Mode d'emploi pour les usagers de la route

La Région Réunion prévient les usagers de la route du mode de circulation qui sera mis en place à partir de ce dimanche à midi, lors de l'ouverture partielle du viaduc de la Nouvelle Route du Littoral. Par NP - Publié le Mardi 23 Août 2022 à 15:25





Huguette Bello a annoncé que le viaduc de la Huguette Bello a annoncé que le viaduc de la Nouvelle Route du Littoral sera ouvert à la circulation dans le sens Nord/Ouest à partir de ce dimanche à midi.

Un mode de circulation particulier



Les usagers de la route venant de Saint-Denis pourront s’insérer sur la NRL en venant soit du front de mer (RN1 – Barachois), soit du Boulevard Sud (RN6 – Pont Vinh San). Ils arriveront sur la digue côté montagne. Une fois arrivés sur le grand viaduc, en passant par un "S" (vitesse limitée à 50km/h) , ils basculeront sur le côté mer. La signalisation a été réalisée en configuration définitive. À l’extrémité du grand viaduc, ils rebasculeront côté montagne (sur les digues D2 – le viaduc de la Grande Chaloupe et la digue D3) par un nouveau "S" (vitesse limitée à 70km/h).





Grande Chaloupe accessible sauf pour les cyclistes et piétons

​

La Région rappelle que la Grande Chaloupe sera bien desservie via des bretelles provisoires avec une vitesse limitée à 70 km/h. La desserte par les bus sera aussi assurée. Les cyclistes ou piétons ne pourront cependant pas y accéder.