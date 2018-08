Viaduc de Gênes : Trois Français décédés

Au lendemain de l'effroyable effondrement d'un viaduc autoroutier au coeur de Gênes, les secours continuent de chercher les victimes et d'éventuels survivants. 38 victimes sont à déplorer à cette heure, mais il n'est pas exclu que d'autres soient enfouies sous les décombres du viaduc.



Le ministère des Affaires Etrangères et de l'Europe annonce dans un communiqué la présence de 3 jeunes Français parmi les victimes. Plusieurs médias italiens affirment qu'il s'agit de deux jeunes filles et d'un jeune homme qui voyageaient ensemble. Ils avaient entre 20 et 22 ans.



Le Quai d'Orsay adresse ses condoléances aux proches des victimes, et assure être en contact avec les autorités italiennes "afin de déterminer la présence éventuelle d'autres Français parmi les victimes".



Une cellule de crise est ouverte, joignable au 01 53 59 11 00.