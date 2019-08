Vêtements trop courts : Le proviseur de Jean Hinglo est coutumier des règlements stricts

Hier mardi matin, une polémique est née sur les ondes d'une radio locale: une jeune lycéenne du lycée Hinglo au Port s'est plainte du nouveau règlement intérieur, qui régit désormais les tenues des élèves. La lycéenne racontait s'être fait refouler à l'entrée du lycée car elle portait un débardeur. Elle affirmait que les robes, shorts et débardeurs étaient désormais interdits.



Nous avons interrogé Jean-Marc Spampani, nouveau proviseur, sa version est tout autre. S'il y a bien un nouveau règlement, son élaboration s'est faite dans les normes, passant par toutes les instances démocratiques internes au lycée, avant d'être voté en conseil d'administration en juin dernier. Il met en lien cet appel à la radio locale avec un incident qui s'est produit ce lundi en son bureau. Un parent d'élève aurait peu apprécié que sa fille soit interdite de lycée en raison de sa tenue, et le père aurait insulté le proviseur, qui assure vouloir porter plainte.



Le nouveau règlement stipule que le lycée:

"Exige une tenue vestimentaire correcte et adaptée (non provocatrice) à un établissement scolaire. Par conséquent, sont interdits:

- ventre et/ou nombril apparent

- les vêtements transparents

- les sous vêtements apparents

- les shorts trop courts

- les bustiers

- les vêtements avec des imprimés provocateurs : armes; éloge de la violence ; produits psycho-actifs ( zamal, alcool...) les messages xénophobes, homophobes, images dégradantes de la femme et de l’homme.

Le lycée se réserve le droit de ne pas accepter l’élève dans le cas contraire".



En 2010, Jean-Marc Spampani, alors principal du collège Montgaillard à Saint-Denis, était déjà à l'origine d'un nouveau règlement concernant les tenues des élèves. Le sujet semble tenir à coeur au désormais proviseur du lycée Hinglo. Par ailleurs, nous avons recueilli le témoignage d'un étudiant en BTS cette année à Hinglo, qui, vendredi dernier jour de rentrée, a reçu une remarque acerbe d'un CPE concernant le port d'un bermuda. Le CPE aurait exigé de ce jeune qu'il vienne désormais en pantalon. Le jeune homme se demande comment l'année sera supportable, particulièrement l'été prochain.



Par ailleurs, une ancienne collégienne de Montgaillard se souvient de scènes récurrentes à l'entrée du collège: le principal Spampani se tenait au portail, des T-shirts à la main, et intimait les collégiennes arrivant en débardeur d'en enfiler un. Jean-Marc Spampami, nous affirme qu'il n'est pas "un ayatollah des vêtements", mais nous ne pouvons que remarquer que le règlement n'interdit pas le port de bermudas, qui n'est pas un "short trop court". Interrogé sur la longueur qu'il estime être rédhibitoire pour un short ou une jupe, le proviseur nous a répondu "nous ne nous promènerons pas avec une règle pour mesurer la longueur des jupes", reste que les notions de décence et de "trop court" sont assez subjectives.



Ci-dessous le règlement :