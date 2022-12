Vert Savanna, retour en images sur une manifestation dédiée à la culture, à l’art et à la nature

Retour en images sur Vert Savanna, une manifestation qui s’est déroulée le 10 décembre dernier à Saint-Paul. Une journée consacrée à la nature, aux différentes formes d’art et à la culture dans le quartier de la Grande Maison de Savanna et de la Réserve naturelle nationale de l’étang de Saint-Paul ! Réunion Métis et la Ville de Saint-Paul vous donnent rendez-vous en 2023, avec de nouveaux projets et de nouveaux événements. Un parcours qui conduira jusqu’au festival en décembre.



Toutes les photos sont à découvrir en suivant ce lien