Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Vert Savanna “Vyin fèt la natir dann kartyé Savanna” Avant le retour du grand Festival Réunion Métis programmé en décembre 2023, l’association Réunion Métis en partenariat avec la Ville de Saint-Paul s’invitent dans le quartier de Savanna du 8 au 10 décembre prochains avec Vert Savanna, “Vyin fèt la natir dann kartyé Savanna”. Conjuguant des univers artistiques, culturels et scientifiques, la manifestation gratuite Vert Savanna souhaite montrer et partager les multiples relations et dialogues des acteurs du territoire (habitants, milieu associatif, Réserve Naturelle) avec leur environnement naturel et mémoriel. Précisions.





Le programme détaillé et les horaires ci-dessous. C’est à travers l’art, la culture, la science et le social que Vert Savanna souhaite sensibiliser les Saint-Paulois sur la relation qu’ils entretiennent avec leur quartier riche d’histoire et de monuments : l’usine sucrière, la Maison Savanna, mais aussi la Réserve Naturelle Nationale, la Prairie Humide et l’allée des Cocotiers, l’ENS (Espace Naturel Sensible) et les viviers (anciens bassins à poissons). Du 8 au 10 décembre, un programme riche et varié est dédié aux habitants du quartier, aux Saint-Paulois : ateliers et animations ludiques sur le thème de l’environnement, coupe de football du climat et de la culture (tournoi intergénérationnel puis remise des prix), atelier tressage de feuilles coco, musique, dégustations, atelier mapping…Toute la journée, venez découvrir à travers le parcours Vert Savanna, des oeuvres d’art : La Cité engloutie (Sculptures de Frédéric Dussoulier), Colocasia esculenta – Cyperus papyrus (Cyanotypes sur tissus de Karine Maussière), mais aussi des performances : Vert du Green (Mapping sur la Maison Savanna de Victor Corolleur) et Bal la Poussière (Interlude musical de Madiakanou) pour ne citer que ces artistes !Le rendez-vous est pris ! On passe au vert.Le programme détaillé et les horaires ci-dessous.





