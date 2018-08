Versement de l'ARS: Plus de 50 millions d'euros versés pour la rentrée 2018-2019

De quoi préparer la rentrée des marmailles plus sereinement. À compter de ce vendredi, les familles éligibles à l'allocation de rentrée scolaire (ARS) vont recevoir cette prime. À La Réunion, plus de 80 000 familles sont concernées, pour un montant total de plus de 50 millions d'euros. Des chiffres stables par rapport à l'an dernier.



D'un montant respectif de 367,73€ (6-10 ans), 388,02€ (11-14 ans) et 401,47€ (15-18ans), cette prime est versée sous conditions de ressources aux familles concernées.



L'an dernier, plus de 50,6 millions d'euros ont été versés à 80 936 allocataires, soit 132 002 enfants concernés.



Plus de précisions avec Liliane Pausé, directrice de cabinet de Jean-Charles Slama, directeur de la CAF Réunion :