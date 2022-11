Vers une refonte du système de santé à La Réunion

Le Conseil national de la refondation (CNR) Santé vise à identifier les nouveaux enjeux sanitaires mais aussi à améliorer l’accès à la santé pour tous. Les objectifs sont en outre de développer la prévention, réparer l’hôpital public et les services des urgences. Le dispositif a pour but final de renforcer le système de santé français.



François Braun a lancé le 3 octobre dernier le volet sanitaire du Conseil national de la refondation. Les citoyens, professionnels, élus et administration sont invités à réfléchir ensemble, lors d’ateliers de travail, sur les problématiques locales. Le bilan des travaux du Conseil national de la refondation "Santé" est prévu en janvier.