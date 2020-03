Vers une pénurie mondiale de préservatifs à cause du Coronavirus

La Malaisie, plus grand pays producteur au monde de préservatifs, n'en fabrique plus depuis une semaine.



Depuis une semaine, les autorités du pays ont choisi de confiner la population afin de lutter contre le Covid-19. Les usines étant à l'arrêt, plus aucun préservatif n'est produit depuis 7 jours rapporte BFMTV.



La Malaisie, qui produit 1 préservatif sur 5, est le plus grand producteur mondial. En une semaine, ce sont 100 millions de préservatifs qui ne sont pas produits. Le confinement étant annoncé jusqu'au 14 avril, la pénurie pourrait durer des mois. En effet, il faudra attendre que les usines de production soient relancées afin de pouvoir répondre aux besoins, et notamment ceux prévus dans des programmes humanitaires ajoute BFMTV.