Vers une hausse du budget du Département

L'action sociale est prioritaire



Cyrille Melchior détaille les grandes lignes de son budget 2023 qui va être soumis au vote mercredi : "C'est un budget volontariste où il n'y a pas de hausse d'impôts. C'est un budget résolument dédié à la lutte contre la pauvreté, à l'insertion des jeunes en difficulté, à l'accompagnement des publics les plus fragiles, notamment des personnes âgées, porteuses de handicap et de l'enfance vulnérable."



"Ce sont des axes forts qui démontrent que le Département porte l'action sociale. Nous sommes des acteurs majeurs. La plus grande partie de notre budget y est dédié", précise-t-il.



Agriculture



Le président ajoute : "Nous agissons aussi dans le domaine de la sécurité alimentaire avec l'accompagnement des agriculteurs, ce sont des budgets importants en matière de diversification agricole, de travaux hydrauliques pour que les agriculteurs puissent exercer leur métier dans les meilleures conditions."



"Ce sont 30 à 40 millions d'euros que nous consacrons au développement agricole et hydraulique de La Réunion", explique Cyrille Melchior.



L'élu rappelle que le Département est résolument tourné vers l'avenir : "Au niveau de la transition écologique, nous voulons faire du Département une collectivité éco-exemplaire, il y a le plan 1 million d'arbre mais aussi diverses actions."



Infrastructures : Routes, collèges



Outre les actions sociales et le développement agricoles, Cyrille Melchior rappelle les autres missions importantes de la collectivité : "Le Département est à la tête d'un patrimoine relativement important : 700 kilomètres de routes, près de 150 radiers. Nous avons entrepris un véritable plan d'investissement pour plus de sécurité. Il y a aussi ce qui concerne les collèges. Nous avons livré le collège de Rocquefeuil et nous travaillons à construire un nouveau collège à la Plaine des Palmistes et nous travaillons sur la restructuration des anciens collèges."