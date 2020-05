A la Une . Vers une fusion des listes Nathalie Bassire et Monique Bénard au Tampon ?

Par Ludovic. Grondin - Publié le Vendredi 29 Mai 2020 à 09:28

Les fusions de listes sont dans l’air du temps. Malgré les divergences affichées lors de la campagne du 1er tour des municipales, la réalité comptable rattrape les prétendants au fauteuil de maire.



Au Tampon, les candidates Nathalie Bassire et Monique Bénard ont, selon nos informations, ouvert les discussions. Ce vendredi, les équipes devaient poursuivre l’inventaire des deux listes afin de savoir qui est maintenu en vue d’un enregistrement d’une liste unique auprès de la sous-préfecture.



Les deux staffs des candidates ne nous confirment pas une telle avancée dans les négociations. Un point presse sera néanmoins fait lundi prochain, selon l’une des équipes.



Au soir du 15 mars, André Thien Ah Koon obtenait 48,29% des voix. Nathalie Bassire affichait 19,04 % des voix et Monique Bénard, ancienne adjointe du maire sortant, récoltait 17,17% des suffrages exprimés.



Le 16 mars, Nathalie Bassire appelait au désistement de la liste de Monique Bénard en sa faveur et appelait à un "front républicain anti-Tak" adressé aux autres candidats non qualifiés. Cet appel intervenait avant l’annonce d’annulation du second tour par le gouvernement. Les deux candidates ont encore quelques jours pour décider d’une stratégie commune ou non. Le dépôt des listes s’arrête mardi prochain à 18 heures.