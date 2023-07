La grande Une Vers une disparition du ministère des Outre-Mer ?

C'est maintenant officiel, il y aura un remaniement du gouvernement. L'Elysée a annoncé hier soir qu'Elisabeth Borne était reconduite dans ses fonctions de Première ministre et qu'elle devrait effectuer quelques corrections au sein de son gouvernement. La liste définitive devrait être annoncée d'ici la fin de la semaine. Par Pierrot Dupuy - Publié le Mardi 18 Juillet 2023 à 17:52

Comme toujours en cas de remaniement, Paris bruisse actuellement de rumeurs.



Tous les journaux y vont de leurs "indiscrétions" ou autres "infos exclusives" révélant soi-disant les noms de ceux qui seraient sur le départ et de ceux qui arriveraient.



Sans rien vous garantir, voilà la liste de noms qui circule actuellement dans les milieux dit bien informés de la capitale, qui auraient été soumis à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Laquelle doit en effet donner un avis et vérifier si ces candidats pressentis ne traîneraient pas quelques casseroles derrière eux...



Il s'agirait donc d' Aurore Bergé, Guillaume Kasbarian, Florent Boudié, Maud Bregeon, Sacha Houlié, Marie Lebec, Louis Marguerite et Mathieu Lefèvre. Ces soi-disant "bien informés" n'ont pas poussé la délicatesse jusqu'à nous donner le poste de chacun.



Mais là n'est pas l'essentiel pour nous, ultramarins. Le site Politico a retranscrit aujourd'hui dans sa newsletter le résumé d'un échange qu'Emmanuel Macron aurait eu dimanche avec Gérald Darmanin, "pour le prévenir de son choix".



À cette occasion, l'actuel ministre de l'Intérieur aurait manifesté le souhait de conserver son poste, mais d'en élargir le périmètre en gérant seul le dossier des Outre-Mer. Exit donc Jean-François Carenco, "très critiqué" selon Politico.



Si tel était le cas, ce serait à notre connaissance une première dans l'histoire de la 5ème République.



On pourrait y voir un avantage : Gérald Darmanin risquera d'être plus entendu quand il parlera au nom des DOM en conseil des ministres avec son statut de ministre d'Etat. Mais d'un autre côté, les dossiers des DOM risquent d'être noyés au milieu de tous les autres dossiers qu'il a à traiter.



À voir...







Pierrot Dupuy Pierrot Dupuy est le fondateur de Zinfos974. C’était le 1er septembre 2008… Aidé d’une petite... En savoir plus sur cet auteur