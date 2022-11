A la Une . Vers un partenariat économique entre La Réunion et l'Inde

L'ambassadeur de l'Inde en France a été reçu par le président de la CCIR et le vice-président de la Région Réunion. Des discussions ont été entreprises autour des relations économiques entre les deux territoires. Par Samuel Irlepenne - Publié le Jeudi 10 Novembre 2022 à 16:57

Pierrick Robert, président de la CCIR, a accueilli l'ambassadeur de l'Inde en France, Jawed Ashraf. Un accord de libre-échange entre la France et l'Inde est en cours de négociation et La Réunion pourrait jouer un rôle important en tant que hub entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe.

Pierrick Robert annonce que la CCIR continue à faire évoluer les réseaux et les opportunités pour aider les entreprises réunionnaises qui font face à cette crise économique sans précédent. La chambre consulaire souhaite accompagner les sociétés locales dans les échanges commerciaux et internationalisations.



"L'Inde est une des économies parmi plus dynamiques du monde. Les principaux investisseurs internationaux qualifient l'Inde du marché le plus important du monde", rappelle Pierrick Robert, qui précise : "La Réunion offre de par sa position une stabilité pour tout porteur de projet et présente des avantages compétitifs pour accéder marché économique de la zone océan Indien. Nous disposons d'infrastructures modernes avec un port et un aéroport aux normes européenne."



"La Réunion est un territoire attractif et innovant qui est disposé à accueillir des investisseurs indiens et accompagner les investisseurs réunionnais pour des activités dans le monde entier", déclare le président de la chambre consulaire avant d'ajouter : "Il y avait une antenne de la CCIR à Chennai avant la crise Covid, nous allons la remettre en place."

Le vice-président de la Région Réunion, Pascal Plante, était aussi présent à cette rencontre. Il explique que la balance commerciale entre La Réunion et l'Inde est pour l'instant mal équilibrée avec 22 millions d'euros d'exports vers la péninsule asiatique pour 54 millions d'import vers notre île.



"La Région s'organise pour que toute initiative trouve rapidement une issue favorable. L'antenne de l'IRT pourrait aussi rouvrir à Chennai. De plus, Air Austral a rouvert ligne vers Chennai, profitons-en pour faire redécouvrir l'excellence réunionnaise et découvrir l'excellence indienne", déclare-t-il.

L'ambassadeur de l'Inde en France, Jawed Ashraf, salue les Réunionnais et La Réunion : "La chaleur de l'accueil et la beauté du lieu m'incite à revenir le plus possible."



Il lance : "La Réunion est un hub extraordinaire. Je pense que les industriels indiens doivent considérer La Réunion comme un tremplin vers l'Europe et l'Afrique. Les infrastructures de l'ile sont excellentes tout comme le système éducatif. Les compétences sont là. Nous sommes en train négocier accord libre-échange entre l'Inde et l'Europe qui va être très utile et nous devons assouplir les modalités de voyage entre l'île et l'Inde."



