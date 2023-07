A la Une . Vers un parcours scolaire bilingue Français/Créole

Le gouvernement a annoncé sa feuille de route sur les prochaines années pour les Outre-Mer. La Première ministre a notamment expliqué que l'accueil en maternelle pourra être fait dans la langue maternelle et que des parcours bilingue avec la langue régionale vont être mis en place. Par Baradi Siva - Publié le Mardi 18 Juillet 2023 à 15:24

Elisabeth Borne a déclaré : "Les Outre-mer sont caractérisés par une grande diversité de langues parlées. La prise en compte des langues maternelles de l’enfant doit être améliorée afin de faciliter l’apprentissage du français et lutter contre l’illettrisme."



La Première ministre annonce donc que l'accueil en maternelle se fera dans la langue maternelle. Le gouvernement espère que cela permettre de lutter contre l'illettrisme. La cheffe du gouvernement veut aussi développer des parcours bilingues Français et langue régionale.



Le comité interministériel des Outre-Mer a aussi été l'occasion pour le gouvernement d'annoncer une enveloppe de 50 millions d'euros pour assurer la gratuité des petits-déjeuners et des manuels scolaires à l'école primaire. Un plan de rénovation des établissements scolaires du premier degré est aussi en cours de préparation.

Sécuriser l’entrée à l’école maternelle en facilitant l’apprentissage du français



Pour lutter contre les difficultés scolaires des enfants non-francophones des académies ultramarines et faciliter leur entrée dans les apprentissages, l’accueil des élèves dans leur langue maternelle sera possible à l’école maternelle. Cette mesure sécurise l’entrée des enfants à l’école et améliore l’apprentissage du français. Elle permet également de mieux associer les parents à la scolarité de leur enfant.

Développer l’enseignement des langues régionales



L’enseignement des langues régionales sera développé pour que les élèves qui le souhaitent puissent bénéficier de parcours bilingues. Un plan de formation des enseignants sera mis en place pour permettre l’obtention d’une certification académique en langue régionale pour les professeurs volontaires. Les collectivités territoriales se verront confier, hors temps scolaire, le pilotage de l’apprentissage des langues locales ainsi que de l’animation culturelle des écoles à l’instar de ce qui existe en Alsace.

Créer des postes à profil spécifique (langue régionale) dans les Outre-mer pour les enseignants



Les besoins des académies d’Outre-mer peuvent être spécifiques et requérir des compétences professionnelles particulières, liées soit au public accueilli (maîtrise d’une langue régionale par exemple) soit au projet pédagogique spécifique d’un l’établissement ou encore aux conditions particulières d’exercice (zones isolées).



Le développement du recrutement d’enseignants sur profil pour certains postes identifiés comme correspondant à des besoins spécifiques, permettra de s’assurer de l’adéquation entre le poste proposé et l’enseignant.



Baradi Siva Rédacteur en chef adjoint