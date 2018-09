Vers un nouveau taux d'abstention record au second tour ?

L’abstention : le véritable vainqueur des élections. Alors que les habitants de la 7ème circonscription auront, quel que soit le niveau de participation citoyenne, leur député dimanche soir vers 21H, il faudra sans doute encore ce dimanche composer avec une abstention record.



Le mal est tellement profond qu’aucun sursaut n’est véritablement attendu. La sanction populaire devrait être encore plus accentuée que lors des élections législatives de 2017. Le 18 juin de cette année-là, au soir du second tour, 66914 personnes ne s’étaient pas rendues dans leur bureau de vote. Seuls 43452 avaient accompli leur geste citoyen mais seuls 36.695 suffrages avaient été comptabilisés comme exprimés. Pas moins de 6000 bulletins blancs et nuls avaient été comptabilisés en sortie des urnes.



Au total, le second tour de 2017 sur la 7ème circonscription n’avait mobilisé que 39% des inscrits. Dimanche dernier, 76,85% des inscrits dans les communes de Saint-Paul (canton 4 et 5), de Trois-Bassins, de Saint-Leu, des Avirons, de l’Etang-Salé et de Saint-Louis (canton 1), n’avaient pas effectué leur devoir citoyen.