Santé Vers un meilleur accès aux tests pour voyager à destination des Outre-mer ?

Le Délégué interministériel à l’égalité des chances des Français d’Outre-mer est en discussion avec les réseaux de laboratoires pour proposer un dispositif facilitant l’accès aux tests pour tous les voyageurs désirant se rendre dans les Outre-mer. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 10 Septembre 2020 à 09:56 | Lu 2940 fois





Le délégué interministériel accompagné du Président d’Air Caraïbe, Marc Rochet, s’est rendu lundi matin à l’aéroport d’Orly pour mesurer l’ampleur de la situation. Il s’est entretenu durant plusieurs heures avec les directeurs des compagnies aériennes, impuissants face aux réclamations et à l’exaspération de leurs clients, et les voyageurs, précise Outremer360.



En discussion avec des réseaux de laboratoires, Maël Disa souhaite proposer dans les jours qui viennent un dispositif permettant de faciliter et d'accélérer l'accès aux tests pour tous les voyageurs désirant se rendre dans les Outre-mer, ajoute le média. Sans résultat de test PCR de moins de 72 heures avant d'embarquer, des centaines de voyageurs se retrouvent chaque jour interdits de vols vers les Outre-mer. Pour le Délégué interministériel à l'égalité des chances des Français d'Outre-mer et la visibilité des Outre-mer, Maël Disa, "il devient urgent d'apporter une solution spécifique à ces voyageurs contraints actuellement d'annuler ou de reporter leur vol", rapporte Outremers360