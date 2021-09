A la Une . Vers un duel Macron - le Pen au second tour de la Présidentielle selon un sondage

​Un sondage Ipsos-Sopra Steria pour le Parisien/Aujourd'hui en France et France Info donne Emmanuel Macron et Marine le Pen comme adversaires au second tour de la Présidentielle 2022 quels que soient les autres candidats de gauche et de droite. Par LG - Publié le Samedi 4 Septembre 2021 à 15:26

Emmanuel Macron (24 à 26% des intentions de vote) et Marine le Pen (19 à 23%) seraient qualifiés pour le second tour de la présidentielle quels que soient leurs adversaires à droite comme à gauche. C’est ce qui ressort d’un nouveau sondage portant sur les intentions de vote des Français en vue de la Présidentielle 2022.



Plusieurs incertitudes demeurent à sept mois du scrutin, comme le nombre de candidats et l’envie, pour certains d’entre eux, de s’affranchir d’une primaire dans leur propre parti.



A droite, dans l’ordre, Xavier Bertrand recueillerait 17 % des intentions de vote au premier tour contre 16 % au crédit de son ancienne collègue de gouvernement Valérie Pécresse. L'ex-ministre et commissaire européen Michel Barnier, qui a annoncé sa candidature il y a une semaine, est crédité de 13 % des intentions de vote mais les scores potentiels de ces trois candidats à droite sont pris en compte en cas de non-candidature du polémiste Eric Zemmour.



En cas de candidature du consultant de la chaîne en continu CNews, leurs scores respectifs perdraient 2 % d’intention de vote chacun. Eric Zemmour est quant à lui crédité de 8 à 8,5 % d’intention de vote, devant Nicolas Dupont-Aignan (4 à 5 % des électeurs).



A gauche, c’est l’écologiste Yannick Jadot qui séduit le plus avec 10 à 11 % d'intentions de vote des personnes interrogées. La maire de Paris Anne Hidalgo, qui devrait annoncer sa candidature au cours de ce troisième semestre, se situe à 9 % d'intentions de vote, suivie par Jean-Luc Mélenchon (la France Insoumise), gratifié de 8 à 8,5 % d'intentions de vote.