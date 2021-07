La grande Une Vers un confinement le week end et une extension du couvre-feu ?

Par Pierrot Dupuy - Publié le Mardi 27 Juillet 2021 à 13:16

Hier, je vous disais que j'étais harcelé de demande d'amis ou de simples connaissances me demandant si je savais ce que le préfet comptait annoncer comme mesures pour lutter contre l'épidémie du Covid. Et j'avais écrit qu'il faut parfois ne pas avoir honte de dire qu'on ne sait pas.



Depuis hier, les choses ont un peu évolué et les langues commencent à se délier, au point que certaines informations, notamment en provenance d'élus, commencent à arriver à nos oreilles.



Ce qu'il ressort de ces indiscrétions serait, je dis bien serait, que le préfet pourrait annoncer un confinement le week-end et une extension du couvre feu, aujourd'hui cantonné de 23h à 5h du matin. Il pourrait annoncer un début plus tôt dans la soirée.



Gardons cependant la plus grande prudence. Il ne s'agit que d'indiscrétions impossibles à vérifier en l'état actuel des choses et il faut savoir que le préfet peut encore modifier ces prévisions jusqu'au dernier moment demain après-midi, juste avant son allocution devant tous les médias de l'ile, en fonction de l'évolution de l'épidémie.



