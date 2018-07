Vers un boom des inscriptions dans les clubs de foot après le titre mondial de l'équipe de France

La Ligue réunionnaise de football se frotte déjà les mains après la victoire de l'équipe de France en coupe du monde. La LRF s'attend en effet dans les prochaines semaines à un afflux de nouveaux licenciés dans les clubs locaux, en plus d'un petit coup de pouce financier de la part de la FFF, qui a empoché un chèque de 32,5 millions d'euros de la part de la FIFA.



"Il faudra attendre une ligne de temps de trois mois pour faire un bilan mais ce qui est certain, c'est que cela sera très favorable", concernant les nouveaux licenciés prévoit le directeur technique régional, Jean-Marc Nobilo, ancien coach et directeur sportif du Havre AC, qui a lancé Guillaume Hoarau en professionnel et vu passer trois nouveaux champions du monde (Benjamin Mendy, Steve Mandanda et Paul Pogba), "une bonne récompense du bon retour à la très bonne formation en France" :