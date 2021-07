Vers le confinement éternel

« Où serons nous après le 9e Confinement ? »



Puisqu’en France ainsi que dans les territoires d’Outre-Mer s’annonce progressivement un énième confinement, il nous faut dès lors OSER nous poser une question, laquelle peu de gens mûrissent librement, même si présente au sein de nombreux esprits :



« Que se passerait-il si nous étions dans un futur proche obligés de reconfiner 1 /2 / 3 mois, tous les quatre ou six mois du restant de l’année, et ce, durant une longue et pénible période statuée comme « indéterminée » ? »



CDI : Confinement à Durée Indéterminée.



Une Obscurantiste abréviation, laquelle à dire vrai, ne manque guère de panache.



D’aucun(e) n’ose réellement porter la réflexion quant à cette problématique.



Toutes et Tous ne parviennent à admettre aujourd’hui que cette pandémie se veut tant concrète que durable.

Bon nombre de citoyennes et citoyens préfèrent quant à eux penser que ce grotesque cauchemar s’en ira bientôt se terminer.



Les arguments ?



1) Toute pandémie antérieure a toujours fini par s’éteindre

2)Les vaccins réussiront à venir à bout du virus ainsi que de ses variants

3) Les traitement enclenchés par l’industrie pharmaceutique parviendront très prochainement à rendre bénigne cette maladie, laquelle par la suite sans grande conséquences.

4) Nous serons d’ici à quelques mois parvenu à trouver la cause de ce virus, et parviendrons à l’attaquer à la source.



Bref, Chacune et Chacun l’auront compris, l’argumentaire tant utopique que pénible, se veut intellectuellement meurtrier, le naufrage de la pensée citoyenne primant sur la conscience éclairée. Si l’on veut affronter l’Avenir dans l’ensemble de ses dimensions, il convient de réellement se préparer.



Cette pandémie est là pour très longtemps. Nous devons plus que jamais évaluer les réelles conséquences de celle-ci et par cela, repenser notre Société afin que celle-ci puisse s’avérer durable et pérenne.



Alors bien même que le Préfet, cet homme à la dimension « messianique », valet d’une caste parisienne essoufflée, s’en va exposer ses directives, TROIS stratégies s’offrent véritablement à nous aujourd’hui :



1ère STRATEGIE:



Tenter de réduite l’impact de la pandémie sur les systèmes de santé, au travers de confinements dits à répétition.



Imposé par les plus âgés de la Nation, cette stratégie viserait à atténuer l’impact Covidesque sur nos systèmes hospitaliers, lesquels considérablement démunis. Symétrique aux précédents confinements traversés, seuls les commerces statués « essentiels » devraient alors bénéficier d’une immunité commerciale.



En moyenne, l’économie de chaque pays chute de 20 % à chaque confinement, puis remonte progressivement au moment du déconfinement, SANS POUR AUTANT conserver son niveau d’antan.



Ainsi donc, au 7e confinement, chaque pays, aura en moyenne perdu 30 à 40 % de ses recettes fiscales, de ses emplois, de sa productivité, de son rayonnement, etc ...



Pour résumé, il s’agirait en terme de coût, de l’équivalent d’une guerre.



Le fait est que cette stratégie ne permettrait sur le long terme de poursuivre le financement des systèmes médico-sociaux, NI PAR LA DETTE devenue intolérable, NI PAR L’IMPÔT (que l’on aura déversé de manière extrême sur plus riches).



La suite de ce scénario ? Afin de sauver l’essentiel, il faudrait dès lors réduire les transferts sociaux. La pauvreté s’installerait alors et la Crise irait crescendo.



Nul besoin de vous dire que les pays qui entreraient au sein d’une pareille logique termineraient dans un spectaculaire déclin.



2nde STRATEGIE :



Refuser le Confinement, affronter la maladie, maintenir l’économie, sans confinements ni protections nouvelles. Imposée par nos plus jeunes, cette stratégie viserait à poursuivre au sein du monde d’avant, afin de ne rien changer à la routine de l’Humain.



Magasins ouverts, universités ouvertes, usines tournant plein gaz, Produire plein pot, avec une immensité de moyens mis à disposition.



Mais encore ? De quoi fournir à Toutes et Tous revenus et Travail.



Objectif ? Avoir les moyens de financer et soigner les individus qui tomberont de plus en plus malades ; Accepter que le public âgés et les sujets statués « immunitairement déficients » meurent, fautes de disponibilité de soins. Une « hyper-active » stratégie, misant sur les 12 milliards de doses de vaccin dont aura besoin l’humanité, chaque année.



3e Stratégie :



Une troisième et dernière stratégie vise à réformer le modèle libérale.



Distinguer « Production essentielle » ainsi que « Production non essentielle ».



Autrement dit, « Production désirée » et « Production Indésirée ».



Pour se faire, il nous faudrait donner aux personnes produisant et distribuant la production désirée, les mêmes moyens qu’au personnel médical, lequel devra également faire l’objet d’un remaniement budgétaire afin de pouvoir travailler dans d’optimales conditions.



C’est pourquoi le Marché ainsi que les Services Publics doivent faire l’objet d’une réforme globale.



Nous devons aujourd’hui considérer les lieux publics comme de véritables salle d’opération médico-citoyenne, afin qu’ils puissent disposer de la même sécurité sanitaire que nos hôpitaux. Nous devons impérativement produire et vendre TOUT ce que les gens veulent acheter.



Nous devons laisser TOUS les étudiants aller à l’université, en prenant soin de nous assurer que le personnel universitaire puisse disposer des mêmes moyens que le personnel hospitalier.



Il nous faut tout simplement réorienter la consommation indésirée, vers les secteurs réellement désirés, tout en aidant ceux qui n’ont pas les moyens d’accéder aux biens « désirés ».



Fermons les secteurs correspondant à un marché que les gens ne veulent pas.



Dans ce futur citoyen, plus l’on aura les moyens, plus l’on pourra rouvrir lesdits secteurs. Préparons nous véritablement Monsieur le Préfet.



Produisons et distribuons d’urgence à tous les corps professionnels les protections aujourd’hui attribuées au seul personnel médical.



Oui, le coût pour la Collectivité se verra énorme.



Oui, le coût pour la Collectivité se verra plus élevé que pour du simple gel, ou de simples masques.



OUI, l’impact sur l’économie sera énorme, et les diverses rentrées fiscales compenseront très vite cela.



L’Humanité s’est habituée à pire.



Et mon petit doigt me dit qu’elle aura à s’habituer un jour de cela, à plus étrange encore.