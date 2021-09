La grande Une Vers la réouverture des boîtes de nuit ?

Le préfet s'est entretenu avec les maires de La Réunion. Ils ont évoqué les différentes pistes de travail autour des mesures de lutte contre le coronavirus. Le président de l'Association des maires de La Réunion explique que les élus appellent à la reprise de la vie nocturne grâce au Pass sanitaire. Par Baradi Siva - Publié le Mercredi 29 Septembre 2021 à 18:21

"Le couvre-feu nous paraît ne plus avoir de raison d'être", explique Serge Hoareau, maire de Petite-Île et président de l'Association des maires de La Réunion. Il explique que les élus ont exposé leur point de vue lors de la réunion avec le préfet mercredi après-midi.



Le plus haut représentant de l'Etat a expliqué qu'il n'avait pas statué sur la fin ou le maintien du couvre-feu. Mais plusieurs pistes ont été évoquées au sujet de l'évolution des mesures de lutte contre le coronavirus : les piques-niques pourraient à nouveau être autorisés et les jauges pourraient être augmentées dans les établissements recevant du public.



L'appel au retour du monde de la nuit



Serge Hoareau, président de l'Association des maires de La Réunion, a expliqué que les élus attendaient les décisions du préfet de La Réunion et avaient notamment poussé pour permettre la reprise de l'activité économique en soirée : "Dans les établissements recevant du public où le Pass sanitaire est obligatoire, peut-être ne plus avoir de jauges et s'appuyer sur le Pass sanitaire pour relancer les activités de soirée."



Le préfet de La Réunion décidera-t-il d'augmenter les jauges, voire d'autoriser la réouverture des boîtes de nuit dans les prochains jours ? Réponse attendue dans les prochaines heures.



