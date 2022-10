Vers la formation d'une nouvelle tempête tropicale dès demain ?

Le bulletin du CMRS (Centre météorologique régional spécialisé) fait le point une zone suspecte qui se situe loin à l'Est-Nord-Est de La Réunion (plus de 3.500 kilomètres).



Un développement en tempête tropicale est envisagé par plusieurs modèles déterministes dans le courant de la semaine (entre mercredi et vendredi). Le signal est en forte hausse sur les dernières 24 heures.



Le risque de formation d'une tempête tropicale est évalué entre 30 et 60% à partir de mercredi. Il n'y a pour l'instant aucune prévision de trajectoire car le système dépressionnaire ne s'est pas formé et pourrait finalement ne pas gagner en intensité.