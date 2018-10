A la Une .. Vers la fin du statut de pompier volontaire? Comment feront les SDIS pour fonctionner?

Le statut de pompier volontaire a été fragilisé en février dernier par un arrêt de la cour de justice de l’Union européenne qui a donné raison à un pompier volontaire belge réclamant une rémunération pour ses services de garde à domicile. En clair, la cour lui reconnaissait le statut de travailleur.



L'inquiétude des pompiers est de voir cette jurisprudence être appliquée en France, et à la Réunion, où 80 % des pompiers sont des volontaires qui ne perçoivent pas de salaire mais une indemnité.



Leurs gardes en caserne sont actuellement considérées comme un engagement citoyen, et pas comme du temps de travail. Si ça devait dorénavant être le cas, aucun département n'aurait les moyens de payer, sachant que 55 % des interventions sont réalisées par des volontaires.



La donne changerait également pour les pompiers volontaires eux mêmes car si leur statut évoluait dans le sens ce cette jurisprudence européenne, les heures de garde seraient considérées comme des heures de travail à part entière, et les pompiers volontaires devraient dès lors respecter des temps de repos obligatoires. Ce qui les empêcherait d’exercer en parallèle un emploi.



Le sujet du statut des volontaires a par ailleurs été abordé lors du congrès national de sapeurs-pompiers, qui s’est tenu du 26 au 29 septembre à Bourg-en-Bresse. "Nous soutenons une position française auprès de l’Union européenne pour qu’un citoyen qui donne de son temps au service de la population soit exempté des dispositions des travailleurs classiques, afin de sauvegarder notre système de sécurité civile", plaide Marc Vermeulen dont les propos sont rapportés par BFMTV. L’ex-ministre de l’Intérieur leur a apporté son soutien. "On espère que son successeur en fera autant", conclut le colonel. Pierrot Dupuy Lu 1395 fois





