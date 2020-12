La grande Une Vers l'interdiction de Noël et du Nouvel An sur la plage

Le Préfet s'est entretenu avec les édiles de l'île aujourd'hui et a notamment évoqué les pistes de travail pour décider des mesures à mettre en place pour encadrer les fêtes de fin d'année alors que le Coronavirus circule toujours activement à La Réunion.

Les 24 maires de La Réunion ont assisté ce mardi après-midi à la traditionnelle visioconférence avec le préfet. Comme à chaque fois, le préfet effectue ce tour de table avant de fixer le cap, dévoilé comme à chaque fois depuis mars tous les vendredis après-midi.



Et c’est le statu quo qui prévaut, confirme Serge Hoareau. Toutes les décisions évoquées cet après-midi sont déjà en vigueur depuis quelques semaines.



Les rassemblements dans l’espace public et les piques-niques demeurent interdits. Les fameux « motif impérieux » courent jusqu’au 15 décembre comme annoncé vendredi soir dernier. La raison en est simple, les motifs impérieux seront toujours de vigueur tant que le confinement n’est pas levé sur le territoire hexagonal, "nous sommes donc toujours liés à cette mesure nationale", confirme le maire de Petite Ile.



Noël et le Nouvel An ne seront pas fêtés comme d'habitude



Même schéma concernant les fêtes de fin d’année sur le littoral, on reste sur une interdiction, confie le président de l’association des maires.



Enfin, le préfet s’est interrogé de savoir s’il allait porter la même jauge de distanciation physique dans les espaces clos comme en métropole, mais les maires ont préféré tempérer sur cette mesure. Contrairement à la métropole où une distanciation de 8 m2 est imposée dans les commerces notamment, La Réunion est partie pour conserver une limite moins contraignante de 4 m2 entre chaque personne.



Suite à ce nouveau round de discussions, le préfet doit de nouveau faire le point en fin de semaine afin d’offrir une visibilité sur les mesures qui devraient organiser la vie en société lors des fêtes de fin d’année.