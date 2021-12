National Vers l'instauration d'un couvre-feu pour le Nouvel An ?

L'exécutif pourrait annoncer la mise en place d'un couvre-feu pour le Nouvel An. Par N.P - Publié le Lundi 27 Décembre 2021 à 06:36

"La question se pose", aurait en effet confirmé un conseiller de l'exécutif à LCI.



Alors que la situation épidémiologique est critique et que la France a dépassé les 100.000 nouveaux cas en 24h, le conseil scientifique évoquait déjà cette possibilité dans son avis rendu le 16 décembre dernier : "Au regard de l’accélération de l’épidémie, et des risques liés aux activités festives de fin d’année, des mesures de restriction significatives doivent pouvoir être prises par les autorités à l’occasion du réveillon, y compris sous la forme de limitation d’activités collectives ou de couvre-feu".



Pour mémoire, l'an dernier, le préfet de La Réunion avait décidé d'instaurer un couvre-feu pour la soirée de la Saint-Sylvestre. La circulation était limitée au retour à la maison de 22h à 1h (sauf motif impérieux) ; puis, à partir de 1h, seules les personnes justifiant d'un motif impérieux étaient autorisées à circuler. Reste à voir ce qui sera décidé cette année, notre île faisant face à des taux record ( 4.558 cas confirmés du 11 au 17 décembre ). Le Conseil des ministres extraordinaire se verra d'ailleurs présenter le projet de loi qui prévoit de rétablir l'état d'urgence sanitaire à La Réunion jusqu'au 31 mars 2022.