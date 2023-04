Vers l'autonomie énergétique de La Réunion

Le député Jean-Hugues Ratenon et son collègue Davy Rimane sont co-rapporteurs de la mission d'information sur l'autonomie énergétique des Outre-Mer. Des auditions ont d'abord été menées en métropole avant celles des acteurs du secteur énergétique et les collectivités la semaine dernière à La Réunion.



L'horizon 2028 dans le viseur



Le député Jean-Hugues précise que les objectifs sont de dresser un état des lieux dans les "pays français d'Outre-Mer" et apporter des préconisations pour les années à venir.



Le député LFI explique que les acteurs du secteur énergétique à La Réunion ont déjà identifié l'année 2028 comme objectif pour atteindre une production locale d'énergie à 100% renouvelable et une autonomie à 60%.

Jean-Hugues Ratenon ajoute que la mission d'information aura pour but aussi d'identifier les nouvelles technologies adaptées à La Réunion pour le développement de production d'énergie écologique. Parmi les différentes pistes étudiées : l'énergie solaire, la géothermie, les éoliennes sur terre et en mer, les SWAC.