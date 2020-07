A la Une .. Vers des législatives partielles après les victoires de Bello et de Bareigts ?

(...) En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription et dans les cas de vacance autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L.O. 176-1, ou lorsque ses dispositions ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois, sauf si la vacance intervient dans les douze mois précédent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale (article L.O. 178). Dans la première circonscription, la question de la succession d'Ericka Bareigts ne devrait pas se poser pas puisque son suppléant Philippe Naillet, qui l'avait déjà remplacé lors de sa nomination au ministère des Outre-Mer ( Philippe Naillet propulsé député de La Réunion ), ne possède aucun mandat de maire ou de parlementaire.Une partielle pourrait néanmoins être organisée dans la circo dionysienne si l'actuel secrétaire fédéral du Parti socialiste décide de ne pas succéder une seconde fois à la nouvelle maire de Saint-Denis à l'Assemblée nationale. Une hypothèse battue en brèche par Philippe Naillet, qui nous a confirmé qu'il prendra bel et bien la suite d'Ericka Bareigts au Palais Bourbon. "Tout a été réglé avant ces municipales" explique le principal intéressé.Le cas de la seconde circonscription est plus problématique. Élue triomphalement dimanche maire de Saint-Paul avec près de 61,64% des voix face à Alain Bénard , Huguette Bello a déjà fait savoir durant sa campagne qu'elle allait s'engager pleinement dans sa fonction de maire, tout comme Olivier Hoarau au Port, son suppléant dans cette circonscription. Les tractations se poursuivent donc toujours pour trouver le candidat idéal du côté du camp Bello. "Pour l'heure, laissons le temps au temps", clame la future ex-députée. L'élection devrait intervenir dans les trois prochains mois, comme le prévoit le code électoral :



