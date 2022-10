Vernissage de l’exposition/vente de la “Galerie Nomade” par Art Mazone

C’est en présence de Suzelle BOUCHER, première adjointe déléguée à la culture et d’Evelyne CORBIÈRE, conseillère régionale, déléguée à la lutte contre les discriminations que s’est déroulée le vernissage ce mardi 11 octobre. En présence des artistes et des élu(e)s de la Ville, le public a découvert des oeuvres d’exception en exposition… mais aussi à la vente! Baptisée “Créations & savoir-faire”, cette manifestation qui se déroule du 11 au 15 octobre de 10h à 18h vous fait découvrir l’art sous toutes ses facettes. De l’aquarelle aux ateliers découvertes en passant par la sculpture ou la broderie, la Ville de Saint-Paul, labellisée Ville d’Art et d’Histoire est résolument engagée dans une dynamique de développement culturel avec une programmation d’exception à l’image de l’exposition Fashion For good qui se déroule actuellement à l’Espace Culturel Sudel FUMA ou encore de Festivals internationaux comme Réunion Métis et les Francofolies.