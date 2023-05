Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Vernissage de l’exposition les “Zoizos de mon île” Réalisée par le duo d’artistes Claires MÉZAILLES et Julien GAILLET de “R du Temps”, l’exposition les “Zoizos de mon île” a été inaugurée ce mercredi 10 mai à l’espace culturel SUDEL FUMA en présence de la 1ère adjointe déléguée à la culture, Suzelle BOUCHER et du 2ème adjoint Sébastien GUYON.



Qui se cache derrière R du temps?

Qui se cache derrière R du temps?

Rdutemps se compose de Claire MEZAILLES, diplômée de l'école supérieure des Beaux Arts de Caen et de Reims dans les domaines du graphisme et du design, et de Julien GAILLOT, designer et plasticien autodidacte. Leur travail artistique s'inspire des écosystèmes sociaux, culturels et environnementaux, qu'ils revisitent et mettent en scène pour témoigner de leur richesse et de leur vulnérabilité. Ils se préoccupent de la fonction humaine et sociale de ces écosystèmes et cherchent à sensibiliser à l'évolution de nos habitudes de consommation uniformisées par la mondialisation. Leur démarche artistique s'inscrit dans les courants du slow design et du slow art, qui nous invitent à ralentir notre rythme de consommation et de production et à réfléchir aux valeurs que nous partageons. Ils utilisent des matériaux de récupération dans leurs créations plastiques, en lien avec leur réflexion environnementale, et intègrent une dimension collaborative dans certaines de leurs œuvres, notamment dans les installations. L'empreinte et la trace sont des fils conducteurs de leur travail, puisant leur essence dans le patrimoine et la mémoire collective. La Ville de Saint-Paul présente actuellement l'exposition "Zoizos de mon île" à l'espace culturel Sudel FUMA, jusqu'au 27 mai. Cette rétrospective artistique, réalisée par le duo d'artistes "R du temps" composé de Claires MÉZAILLES et JULIEN GAILLET, met en avant plusieurs années de travail axé sur les oiseaux, en particulier sur les espèces emblématiques de notre île. Les œuvres sont créées à partir de matériaux de récupération, d'encres végétales locales et de détails de la flore liés aux habitats fragiles de ces oiseaux. Les installations utilisent des matériaux tels que le métal, le plastique et le bois pour sensibiliser aux problèmes de surconsommation et d'exploitation des ressources. L'exposition présente une trentaine de tableaux en volume ayant pour thème central le masque. Les artistes utilisent le masque pour apporter réalisme et puissance à leurs œuvres, en combinant dessin et volume de manière récurrente. Le masque, objet de sublimation et outil de conjuration des sorts dans les cérémonies africaines, revêt une signification symbolique particulière pour nous. Pour une immersion totale, la SEOR (Société d'Études Ornithologiques de La Réunion) est également partenaire de l'exposition et fournit des enregistrements de chants d'oiseaux afin de compléter la scénographie. L'artiste Chris HAGA était également présent, faisant découvrir au public son travail de création sonore lors de la déambulation libre des invités. Ses morceaux, mêlant chants d'oiseaux, bruits de la nature et rythmes du maloya, ont été créés après une résidence de six mois au jardin botanique des Mascarins. "C'est un plaisir d'accueillir l'exposition 'Zoizos des îles' des artistes Rdutemp. Ils nous offrent l'opportunité, pendant une quinzaine de jours, d'admirer et de profiter de la beauté de la faune et de la flore réunionnaise. Nous sommes ravis de constater comment la magie de l'art peut représenter notre patrimoine et contribuer à transmettre notre culture au fil des générations. Des ateliers pour enfants sont également organisés afin de leur permettre de comprendre le rôle des oiseaux dans notre écosystème", précise Suzelle BOUCHER lors du vernissage. L'exposition sera ouverte du 10 au 27 mai, du mardi au samedi, de 10h à 17h, à l'espace culturel Sudel Fuma à Saint-Paul (en face de la mairie).





