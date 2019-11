Mail Vernissage de l'exposition "TROMELIN, l'île des esclaves oubliés"



Joëlle MENANT, directrice du Service Commun de la Documentation de l'Université de La Réunion,

Gilles LAJOIE, Président du conseil académique,

Christine RICHET, Directrice des Affaires Culturelles de La Réunion, ( DAC Réunion)

Evelyne DECORPS, Préfète administratrice supérieures des Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF)

Virginie MOTTE, Conservatrice Régionale de l'Archéologie, DAC Réunion Cette exposition est la quatrième que la SCD Droit-Lettres accueille depuis le début de l’année universitaire. Fruit des recherches archéologiques réalisées sur l’île TROMELIN dès 2006 par des archéologues et chercheurs dont certains, tels que Sudel FUMA, ont fait partie, elle retrace l’histoire des esclaves malgaches échoués sur l’île Tromelin le 31 juillet 1761, et présente les circonstances du drame et les conditions de vie des survivants.



Il s'agit d'une exposition itinérante qui a été présentée sur le territoire métropolitain et dans l’océan Indien avec une scénographie commune mais adaptée aux lieux d’accueil.



Vous avez jusqu'au 13 décembre pour découvrir l'exposition à la Bibliothèque Universitaire Droit-Lettres du lundi au vendredi de 7h30 à 19h et le samedi de 8h à 12h sur le site du Moufia !



