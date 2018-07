Vernissage de l'exposition Julie Ha Fa à Mascarin

Des aquarelles d’exception ont été inaugurées le mardi 3 juillet 2018 à Mascarin, jardin botanique. Des créations de Julie AH-FA, une artiste réunionnaise installée en Afrique du Sud. « Plantes de La Réunion et d’Afrique du Sud, une même passion » est à découvrir tous le mois de juillet.



Julie AH-FA Aquarelliste botanique en Afrique du Sud



Ce qui me plait, c’est la fleur déjà c’est la structure qui est très élégante. Parce qu’elle a un design vraiment moderne. C’est la dynamique de la plante,… C’est pas juste essayer de copier, c’est vrai qu’il faut se rapprocher de ce qu’on voit mais ce n’est pas que ça. Il y a aussi tout un travail de recherche, de composition, de création.



Une peinture peut demander des dizaines d’heures à voir plus de cent heures. Donc c’est vraiment quelque chose qui demande beaucoup de temp



En fait, je suis très contente d’exposer à Mascarin car vivant en Afrique du sud, j’ai déjà exposé au jardin botanique de Kirstenbosch au Cap, j’ai déjà exposé à Johannesburg, à Pretoria, à Durban,… Mais jamais à La Réunion. Et ça à d’autant plus d’importance pour moi et de valeur d’exposer ici.



Et quand on prend un peu le temps, et qu’on les observe. On se rend compte que vraiment, il y a des détails qui sont magnifiques et qui méritent qu’on les regarde avec attention.