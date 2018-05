Vernissage de l'exposition "Hypothèse de l'Objet en Creux / H.O.C. /" de Gabrielle Manglou

Vernissage aux Archives départementales en présence de Béatrice Sigismeau, vice-Présidente du Département aux affaires culturelles.Pour son projet artistique « Hypothèse de l’objet en creux », Gabrielle Manglou a effectué une résidence de création croisée à la Cité des arts et aux Archives départementales. C’est à partir du constat que peu d’objets matérialisent l’histoire de La Réunion qu’elle développe des propositions plastiques, graphiques ou éphémères qui s’appuient sur les pratiques et les savoirs transmis et toujours actifs dans note société créole actuelle"HOC, hypothèse de l'objet en creux" est la nouvelle exposition de Gabrielle MANGLOU.Des travaux artistiques qui sont le fruit d'une résidence d'artistes subventionnée par le Département.Une exposition à découvrir aux Archives départementales de La Réunion.Un reportage de 974 TV.