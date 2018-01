Véritable gentleman, il frappe sa femme enceinte et tue le chien

On a trouvé le prince charmant : c'est un Saint-Andréen, arrêté hier en fin d'après-midi par des policiers intervenus pour violences conjugales. L'homme est accusé par sa femme, enceinte, de coups sur elle et leur minuscule chien, un pinsher, décédé à l'arrivée des policiers, relate ce matin la presse.



L'homme est déjà connu de la justice, a été placé en garde à vue, et devra s'expliquer de ces violences, sur la femme qui porte son enfant, et sur un tout petit chien.