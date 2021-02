A la Une . Verdict du procès pour le meurtre de Julian Robert: "Notre argumentation a porté"

Le tout premier procès d'Assises de cette année 2021 s'est achevé ce mercredi après-midi à Saint-Denis. Jean Melchior a été reconnu coupable du meurtre de Julian Robert tandis que son compère Abou Hassani a été acquitté. Pour ce dernier, la partie était loin d'être gagnée. Par Ludovic Grondin - Publié le Mercredi 3 Février 2021 à 16:00 | Lu 120 fois





Le premier a été reconnu coupable des coups de couteau mortels donnés à Julian Robert dans la nuit du 7 au 8 juillet 2017 au Guillaume Saint-Paul.



Le second a été acquitté. Il sortira libre en fin de journée après avoir passé près de trois ans en détention provisoire.



Si son client n’est pas un enfant de coeur comme l’admet Me Jean-Jacques Morel, la partie n’était pas gagnée pour réduire les peines encourues.



"Notre argumentation a porté. Je suis très heureux pour lui, il a quasiment fait trois ans de détention et tout à l’heure, dans l’après-midi, les portes du pénitentier vont s’ouvrir", image Me Morel.



Les deux suspects avaient été interpellés au mois de novembre 2017, soit quatre mois après le meurtre survenu sur le principal axe routier entre les bas et le Guillaume Saint-Paul, la route Hubert Delisle. C’est devant un bar-restaurant que Julian Robert avait été découvert mourant, sévèrement touché par une lame de couteau.



"J’espère que ça lui servira de leçon de vie"



L'avocat retrace les grandes lignes des profils qui étaient attendus à la barre depuis lundi et la ligne de défense adoptée.



"Un des deux accusés, à savoir Melchior, admettait avoir donné les coups de couteau. Mon client, Hassani, c’est vrai qu’il n’a pas donné les coups mais il a participé au crime", cadre son avocat. "Depuis le début, il dit que 'j’étais là et je suis innocent. Je suis effondré'. L’enjeu du procès il était là", avise-t-il alors que chez le dalon d'Abou Hassani, le scénario de cette sinistre soirée avait varié à de multiples reprises devant les enquêteurs. Retour sur le deuxième jour de procès : ​Meurtre de Julian Robert : Les accusés s’emmêlent les pinceaux

"Malgré une accusation très offensive", souligne Me Morel, avec des réquisitions allant entre huit et dix ans de réclusion criminelle, son client a donc été acquitté ce mercredi.



"La partie était loin d'être gagnée", souffle Me Morel. Abou Hassani a, par le passé, été condamné par le juge des enfants. "Il avait un casier judiciaire, et un casier judiciaire ça vous plombe !", reconnaît, avec l’expérience qui est la sienne, l’avocat pénaliste. "Mais ce n’est pas parce qu’on vole une voiture qu’on commet un crime. Notre augmentation a porté. Je suis très heureux pour lui. On se dit que la justice a été bien rendue", ajoute Me Jean-Jacques Morel qui reste lucide sur les graves erreurs de son jeune client. Un client qui n’avait que 22 ans au moment des faits.



"Après, ce n’est pas un ange. Même si ce n’est pas lui qui a tué, j’espère que ça lui servira de leçon de vie", ajoute-t-il.



Le parquet général a dix jours pour faire appel du verdict. Le jury de la cour d’Assises a rendu son verdict en son âme et conscience . Trois jours d’audience ont permis de dégager les responsabilités entre les deux amis - Jean Melchior et Abou Hassani - embarqués dans un meurtre un soir de juillet 2017.Le premier a été reconnu coupable des coups de couteau mortels donnés à Julian Robert dans la nuit du 7 au 8 juillet 2017 au Guillaume Saint-Paul.Le second a été acquitté. Il sortira libre en fin de journée après avoir passé près de trois ans en détention provisoire.Si son client n’est pas un enfant de coeur comme l’admet Me Jean-Jacques Morel, la partie n’était pas gagnée pour réduire les peines encourues."Notre argumentation a porté. Je suis très heureux pour lui, il a quasiment fait trois ans de détention et tout à l’heure, dans l’après-midi, les portes du pénitentier vont s’ouvrir", image Me Morel.Les deux suspects avaient été interpellés au mois de novembre 2017, soit quatre mois après le meurtre survenu sur le principal axe routier entre les bas et le Guillaume Saint-Paul, la route Hubert Delisle. C’est devant un bar-restaurant que Julian Robert avait été découvert mourant, sévèrement touché par une lame de couteau.L'avocat retrace les grandes lignes des profils qui étaient attendus à la barre depuis lundi et la ligne de défense adoptée."Un des deux accusés, à savoir Melchior, admettait avoir donné les coups de couteau. Mon client, Hassani, c’est vrai qu’il n’a pas donné les coups mais il a participé au crime", cadre son avocat. "Depuis le début, il dit que 'j’étais là et je suis innocent. Je suis effondré'. L’enjeu du procès il était là", avise-t-il alors que chez le dalon d'Abou Hassani, le scénario de cette sinistre soirée avait varié à de multiples reprises devant les enquêteurs."Malgré une accusation très offensive", souligne Me Morel, avec des réquisitions allant entre huit et dix ans de réclusion criminelle, son client a donc été acquitté ce mercredi."La partie était loin d'être gagnée", souffle Me Morel. Abou Hassani a, par le passé, été condamné par le juge des enfants. "Il avait un casier judiciaire, et un casier judiciaire ça vous plombe !", reconnaît, avec l’expérience qui est la sienne, l’avocat pénaliste. "Mais ce n’est pas parce qu’on vole une voiture qu’on commet un crime. Notre augmentation a porté. Je suis très heureux pour lui. On se dit que la justice a été bien rendue", ajoute Me Jean-Jacques Morel qui reste lucide sur les graves erreurs de son jeune client. Un client qui n’avait que 22 ans au moment des faits."Après, ce n’est pas un ange. Même si ce n’est pas lui qui a tué, j’espère que ça lui servira de leçon de vie", ajoute-t-il.Le parquet général a dix jours pour faire appel du verdict.